У маршрутку з негативним тестом або довідкою про вакцинацію — в Україні почали впроваджувати заходи безпеки по COVID-19

Заходи почнуть діяти з 7 жовтня.

Заходи епідбезпеки по коронавірусу оновили в Мелітополі Запорізької області. Депутати міськради вирішили обмежити рух транспорту і ввести для пасажирів і водіїв обов’язкові тести на COVID-19 або довідку про вакцинацію.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Міські автобуси перевозитимуть пасажирів тільки в "години пік" з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00. При цьому з собою потрібно буде мати спеціальні документи і водіям, і пасажирам:

результат негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або тесту на антиген не давніші за 72 години

документ про вакцинацію однією або двома дозами

результат одужання від коронавірусу, який підтверджений за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія"

неповнолітнім учням достатньо довідки з навчального закладу.

Нагадаємо, що тестування сертифіката, описаного в третьому пункті ще триває.

Також у переліку засобів контролю пандемії — скасування масових заходів, крім офіційних спортивних, пропуск в кафе при наявності тесту на коронавірус з негативним результатом або сертифікату, і заборона роботи дитячих розважальних центрів.

"Телеграф" писав, що Запорізька область — одна з тих, де росте рівень госпіталізації хворих з коронавірусом протягом останніх трьох діб.