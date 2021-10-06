У маршрутку з негативним тестом або довідкою про вакцинацію — в Україні почали впроваджувати заходи безпеки по COVID-19
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
Заходи почнуть діяти з 7 жовтня.
Заходи епідбезпеки по коронавірусу оновили в Мелітополі Запорізької області. Депутати міськради вирішили обмежити рух транспорту і ввести для пасажирів і водіїв обов’язкові тести на COVID-19 або довідку про вакцинацію.
Про це повідомляє сайт місцевої міськради.
Міські автобуси перевозитимуть пасажирів тільки в "години пік" з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00. При цьому з собою потрібно буде мати спеціальні документи і водіям, і пасажирам:
- результат негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або тесту на антиген не давніші за 72 години
- документ про вакцинацію однією або двома дозами
- результат одужання від коронавірусу, який підтверджений за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія"
- неповнолітнім учням достатньо довідки з навчального закладу.
Нагадаємо, що тестування сертифіката, описаного в третьому пункті ще триває.
Також у переліку засобів контролю пандемії — скасування масових заходів, крім офіційних спортивних, пропуск в кафе при наявності тесту на коронавірус з негативним результатом або сертифікату, і заборона роботи дитячих розважальних центрів.
"Телеграф" писав, що Запорізька область — одна з тих, де росте рівень госпіталізації хворих з коронавірусом протягом останніх трьох діб.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-