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У маршрутку з негативним тестом або довідкою про вакцинацію — в Україні почали впроваджувати заходи безпеки по COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Мелітополь першим ввів офіційні обмеження в жовтні 2021
Мелітополь першим ввів офіційні обмеження в жовтні 2021

Заходи почнуть діяти з 7 жовтня.

Заходи епідбезпеки по коронавірусу оновили в Мелітополі Запорізької області. Депутати міськради вирішили обмежити рух транспорту і ввести для пасажирів і водіїв обов’язкові тести на COVID-19 або довідку про вакцинацію.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Міські автобуси перевозитимуть пасажирів тільки в "години пік" з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00. При цьому з собою потрібно буде мати спеціальні документи і водіям, і пасажирам:

  • результат негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або тесту на антиген не давніші за 72 години
  • документ про вакцинацію однією або двома дозами
  • результат одужання від коронавірусу, який підтверджений за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія"
  • неповнолітнім учням достатньо довідки з навчального закладу.

Нагадаємо, що тестування сертифіката, описаного в третьому пункті ще триває.

Також у переліку засобів контролю пандемії — скасування масових заходів, крім офіційних спортивних, пропуск в кафе при наявності тесту на коронавірус з негативним результатом або сертифікату, і заборона роботи дитячих розважальних центрів.

"Телеграф" писав, що Запорізька область — одна з тих, де росте рівень госпіталізації хворих з коронавірусом протягом останніх трьох діб.

Теги:
#Запорізька область #Карантин #Мелітополь #Коронавірус #Covid-19
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