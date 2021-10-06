В маршрутку с негативным тестом или справкой о вакцинации - в Украине начали вводить меры безопасности по COVID-19
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Меры начнут действовать с 7 октября.
Меры эпидбезопасности по коронавирусу обновили в Мелитополе Запорожской области. Депутаты горсовета решили ограничить движение транспорта и ввести для пассажиров и водителей обязательные тесты на COVID-19 либо справку о вакцинации. Такое решение приняли на фоне роста количества случаев коронавируса в Украине.
Об этом сообщает сайт местного горсовета.
Городские автобусы будут перевозить пассажиров только в "часы пик" с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. При этом с собой нужно будет иметь специальные документы и водителям и пассажирам:
- результат отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или теста на антиген не старше 72 часов
- документа про вакцинацию одной или двумя дозами
- результат выздоровления от коронавируса, который подтвержден с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия"
- несовершеннолетним учащимся достаточно справки из учебного заведения.
Напомним, что тестирование сертификата, описанного в третьем пункте еще продолжается.
Также в перечне мер — отмена массовых мероприятий, кроме официальных спортивных, пропуск в кафе при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом или сертификата о вакцинации и запрет работы детских развлекательных центров.
"Телеграф" писал, что Запорожская область — одна из тех, где растет уровень госпитализации больных с коронавирусом в течении последних трех суток.
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