Укр

В маршрутку с негативным тестом или справкой о вакцинации - в Украине начали вводить меры безопасности по COVID-19

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мелитополь первым ввел официальные ограничения в октябре 2021 Новость обновлена 06 октября 2021, 10:44
Мелитополь первым ввел официальные ограничения в октябре 2021

Меры начнут действовать с 7 октября.

Меры эпидбезопасности по коронавирусу обновили в Мелитополе Запорожской области. Депутаты горсовета решили ограничить движение транспорта и ввести для пассажиров и водителей обязательные тесты на COVID-19 либо справку о вакцинации. Такое решение приняли на фоне роста количества случаев коронавируса в Украине.

Об этом сообщает сайт местного горсовета.

Городские автобусы будут перевозить пассажиров только в "часы пик" с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. При этом с собой нужно будет иметь специальные документы и водителям и пассажирам:

  • результат отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или теста на антиген не старше 72 часов
  • документа про вакцинацию одной или двумя дозами
  • результат выздоровления от коронавируса, который подтвержден с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия"
  • несовершеннолетним учащимся достаточно справки из учебного заведения.

Напомним, что тестирование сертификата, описанного в третьем пункте еще продолжается.

Также в перечне мер — отмена массовых мероприятий, кроме официальных спортивных, пропуск в кафе при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом или сертификата о вакцинации и запрет работы детских развлекательных центров.

"Телеграф" писал, что Запорожская область — одна из тех, где растет уровень госпитализации больных с коронавирусом в течении последних трех суток.

Теги:
#Запорожская область #Карантин #Мелитополь #Коронавирус #Covid-19
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