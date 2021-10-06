В Украине почти вдвое выросло количество тяжелых случаев коронавируса: сводка за сутки

Еще больше случаев заболеваний фиксируют у детей и медработников

По состоянию на утро среды, 6 октября, в Украине зафиксировали 12662 новых случаев коронавируса, что почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее. Это говорит о том, что прогноз украинских ученых о значительном всплеске заболеваемости оправдывается.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По сравнению с предыдущим днем в 1,5 раза возросло количество госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. При этом летальность осталась на достаточно высоком уровне, а количество выздоровлений выросло совсем немного.

Коронавирус во вторник поразил еще больше детей и медработников — заболели 1186 несовершеннолетних и 271 медик (за прошедшие сутки — 918 и 207 соответственно).

Кроме того, за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 3745 человек (до этого — 1881)

летальных исходов — 320 (днем ранее — 317)

выздоровели — 4630 (накануне — 4229)

В регионах за сутки наибольшее количество больных зафиксировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 482 518 человек;

выздоровели — 2 273 382 лица;

летальных исходов — 57 526;

Как сообщал "Телеграф" ранее, в СНБО прогнозируют пик коронавируса в Украине на конец октября — начало ноября. Количество пациентов в больницах может достичь 50 тысяч. Также мы писали, что уже восемь регионов приблизились к показателям "оранжевой" зоны карантина. А в ВОЗ вообще заявили, что не могут контролировать развитие пандемии коронавируса.