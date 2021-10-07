Рус

З 10 жовтня дві області увійдуть в "червону зону" по коронавірусу

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
286
"Червона зона" передбачає посилення заходів безпеки по коронавірусу. Новина оновлена 07 жовтня 2021, 11:00
"Червона зона" передбачає посилення заходів безпеки по коронавірусу.

Державна комісія повинна затвердити протокол рішення на найближчому засіданні.

Дві з трьох областей в Україні, які за показниками наблизилися до червоної зони, з 10 жовтня можуть увійти в максимальний рівень епідеміологічної небезпеки. Мова про Харківську та Херсонську області.

Про це стало відомо з проєкту протоколу засідання держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яке відбудеться найближчим часом.

Харківщина і Херсонщина увійдуть в "червону зону"
Харківщина і Херсонщина увійдуть в "червону зону"

Харківська область кілька днів поспіль лідирує в добовій кількості нових випадків зараження коронавірусом. На ранок 7 жовтня в області 1168 підтверджених випадків. На другому місці — Львівщина. В області вже готуються до введення жорстких карантинних заходів. В обласному центрі з 14 жовтня вирішили скасувати планові операції в лікарнях, куди госпіталізують з коронавірусом, а також обмежити проведення масових заходів.

Третя область, яка демонструє наближення до критичних показників — Запорізька. Про введення в ній "червоної зони" поки мова не йде, але деякі міста вже самостійно вжили заходів — обмежили посадку в міський автотранспорт годинами пік і наявністю довідок про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.

Теги:
#Харківська область #Херсонська область #Коронавірус #Червона зона
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.
Україна
Вперше майже за півроку в Україні більше 15 тисяч нових хворих на COVID-19: де найбільше
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.
Вперше майже за півроку в Україні більше 15 тисяч нових хворих на COVID-19: де найбільше
Дата публікації
Категорія
ТОП-10 всесвітньо відомих українців
Від Кличків до Вєрки Сердючки: завдяки кому у світі знають про Україну (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на газ порівняльної з минулим днем склав 15%
У рекордних цін на газ є конкретні причини: що сталося і як це позначиться на Україні
Дата публікації
Категорія
Річниця подій Бабиного Яру
Церемонія пам’яті жертв Бабиного Яру: що відбувається в київському заповіднику (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся