З 10 жовтня дві області увійдуть в "червону зону" по коронавірусу

Державна комісія повинна затвердити протокол рішення на найближчому засіданні.

Дві з трьох областей в Україні, які за показниками наблизилися до червоної зони, з 10 жовтня можуть увійти в максимальний рівень епідеміологічної небезпеки. Мова про Харківську та Херсонську області.

Про це стало відомо з проєкту протоколу засідання держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яке відбудеться найближчим часом.

Харківщина і Херсонщина увійдуть в "червону зону"

Харківська область кілька днів поспіль лідирує в добовій кількості нових випадків зараження коронавірусом. На ранок 7 жовтня в області 1168 підтверджених випадків. На другому місці — Львівщина. В області вже готуються до введення жорстких карантинних заходів. В обласному центрі з 14 жовтня вирішили скасувати планові операції в лікарнях, куди госпіталізують з коронавірусом, а також обмежити проведення масових заходів.

Третя область, яка демонструє наближення до критичних показників — Запорізька. Про введення в ній "червоної зони" поки мова не йде, але деякі міста вже самостійно вжили заходів — обмежили посадку в міський автотранспорт годинами пік і наявністю довідок про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.