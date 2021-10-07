Укр

С 10 октября две области войдут в "красную зону" по коронавирусу

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
783
"Красная зона" предполагает усиление мер безопасности по коронавирусу. Новость обновлена 07 октября 2021, 12:00
"Красная зона" предполагает усиление мер безопасности по коронавирусу.

Государственная комиссия должна утвердить протокол решения на ближайшем заседании.

Две из трех областей в Украине, которые по показателям приблизились к красной зоне, с 10 октября могут войти в максимальный уровень эпидемиологической опасности. Речь о Харьковской и Херсонской областях.

Об этом стало известно из проекта протокола заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое пройдет в ближайшее время.

Харьковщина и Херсонщина войдут в "красную зону"
Харьковщина и Херсонщина войдут в "красную зону"

Харьковская область несколько дней подряд лидирует в суточном количестве новых случаев заражения коронавирусом. На утро 7 октября в области 1168 подтвержденных случаев. На втором месте — Львовщина. В области уже готовятся к введению жестких карантинных мер. В областном центре с 14 октября решили отменить плановые операции в больницах, куда госпитализируют с коронавирусом, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

Третья область, которая демонстрирует приближение к критическим показателям — Запорожская. Про введение в ней "красной зоны" пока речи не идет, но некоторые города уже самостоятельно приняли меры — ограничили посадку в городской автотранспорт часами пик и наличием справок о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Теги:
#Харьковская область #Херсонская область #Коронавирус #Красная зона
Разумков был готов к отставке
Политика
Разумкова отправили в отставку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разумков был готов к отставке
Разумкова отправили в отставку
Дата публикации
Категория
Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.
Впервые почти за полгода в Украине больше 15 тысяч новых больных COVID-19: где больше всего
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков в Верховной Раде
Разумков перед голосованием за отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты (видео)
Дата публикации
Категория
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Категория
ТОП-10 всемирно известных украинцев
От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)