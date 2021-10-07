С 10 октября две области войдут в "красную зону" по коронавирусу

Государственная комиссия должна утвердить протокол решения на ближайшем заседании.

Две из трех областей в Украине, которые по показателям приблизились к красной зоне, с 10 октября могут войти в максимальный уровень эпидемиологической опасности. Речь о Харьковской и Херсонской областях.

Об этом стало известно из проекта протокола заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое пройдет в ближайшее время.

Харьковщина и Херсонщина войдут в "красную зону"

Харьковская область несколько дней подряд лидирует в суточном количестве новых случаев заражения коронавирусом. На утро 7 октября в области 1168 подтвержденных случаев. На втором месте — Львовщина. В области уже готовятся к введению жестких карантинных мер. В областном центре с 14 октября решили отменить плановые операции в больницах, куда госпитализируют с коронавирусом, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

Третья область, которая демонстрирует приближение к критическим показателям — Запорожская. Про введение в ней "красной зоны" пока речи не идет, но некоторые города уже самостоятельно приняли меры — ограничили посадку в городской автотранспорт часами пик и наличием справок о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.