Во Львове заявили об усилении карантина: что изменится с 14 октября

Окончательный перечень ограничений должны утвердить в пятницу, 8 октября

В связи с существенным ухудшением статистики заболеваемости коронавирусом во Львове могут усилить карантин. Уже с 14 октября в городе должны вступить в силу ряд ограничений.

Об этом в среду, 6 октября, сообщил городской голова Андрей Садовой в Facebook.

По его словам, уже с 14 октября городской штаб рекомендует усиливать карантин во Львове. В частности, ограничить массовые мероприятия, отменить плановые операции в тех больницах, где принимают больных коронавирусом пациентов. Кроме того, на дистанционное обучение советуют перевести все учебные заведения города.

На данный момент о введении всех этих ограничений речь не идет, а более подробно об усилении карантина должны сообщить в пятницу после заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Стоит отметить, что о значительном ухудшении COVID-ситуации во Львове сообщил также врач — он опубликовал фото, где под местной инфекционкой выстроилась очередь из автомобилей "скорой помощи".

А мэр Львова до этому также отмечал, что город находится в шаге от "красной" зоны карантина.

Как сообщал "Телеграф", уже с 7 октября три области Украины могут перейти в "красную" зону эпидемических ограничений.