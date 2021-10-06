Уже завтра сразу три области Украины могут оказаться в "красной" зоне

За последние две недели в Украине вдвое выросла смертность из-за COVID-19

С каждым днем Украина все ближе приближается к новому жесткому локдауну. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, согласно которым сразу три области могут уже в четверг, 7 октября, оказаться в "красной" карантинной зоне.

Соответствующую информацию подает официальный Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Так, формально к "красной" зоне на данный момент уже можно отнести Харьковщину, Херсонщину и Запорожскую область. Еще четыре региона находятся "на грани", едва не пересекая имеющиеся показатели "оранжевой" зоны.

Следующими претендентами на ужесточение эпидемиологических ограничений могут оказаться Сумщина, Житомирщина, а также Черновицкая и Хмельницкая области.

По словам главы Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, только за прошлую неделю общий показатель заболеваемости ковидом среди украинцев вырос на 35%. Дополнительно на 34% вырос уровень госпитализаций коронавирусных больных.

Дополнительно сообщается об увеличении уровня смертности, который прослеживается в последние две недели. Если ситуация с заражением ухудшится, то по самому худшему сценарию к концу 2021 года количество смертей от COVID-19 способно достигнуть показателя в 92 тысячи.

Для сравнения: в "оптимистическом" варианте это количество не должно превысить 68 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что какие области за последние сутки "пополнили" список "оранжевых".

Также на портале мы рассказывали, в каких регионах уже начали вводить жесткие карантинные ограничения, в том числе и в общественном транспорте.