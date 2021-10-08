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Вперше в сучасній історії: в Україні помилували 31 в’язня-військовослужбовця

Автор
Олена Вєчканова
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Президенту вперше в історії України порекомендували підписати окрему помилування для захисників Новина оновлена 08 жовтня 2021, 12:54
Президенту вперше в історії України порекомендували підписати окрему помилування для захисників

Помилувані воїни не робили тяжких злочинів

У п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо, що відповідним президентським указом було помилувано групу ув’язнених українських військовослужбовців, які не здійснювали тяжкі злочинів.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Відомо, що з-під варти буде звільнений 31 захисник. При складанні списку для глави держави спеціальна комісія врахувала ряд факторів, які могли вплинути на рішення. Так, фахівці перевірили не тільки поведінку ув’язнених до і після винесення вироку, але і тяжкість вчиненого ними злочина, їхню особу, рідних тощо.

Додатково члени комісії поцікавилися ставленням адміністрації установ, де ув’язнені відбували своє покарання, до ймовірного помилування конкретних осіб.

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський особисто ознайомився зі справою кожного із засуджених, який був представлений до помилування. До слова, важливу роль в ухваленні рішення грали особистісні досягнення укладених перед державою.

Слід зазначити, що ніхто із амністованих не був засуджений за тяжкі провини, не здійснював ДТП у п’яному вигляді або вбивств.

Після звільнення помилуваних військовослужбовців зобов’яжуть спілкуватися з психологом. Це повинно не лише допомогти в соціалізації після укладення, але і опрацювання наявних бойових травм.

До слова, окреме подання, яке стосується виключно українських захисників, які перебувають за гратами, було видано вперше за історію Незалежності нашої країни. Перед цим відповідні особи поспілкувалися з більш, ніж двома сотнями засудженими військовослужбовцями і відвідали близько 40% вітчизняних колоній.

Комісія з питань помилування планує продовжувати роботу щодо військових і далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, наскільки високо Володимир Зеленський оцінює два роки свого президентства.

Теги:
#Військовослужбовці #Президент #Помилування #Володимир Зеленський
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