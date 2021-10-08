Впервые в современной истории: в Украине помиловали 31 заключенного военнослужащего

Помилованные воины не совершали тяжких преступлений

В пятницу, 8 октября, стало известно, что соответствующим президентским указом было помиловано группу заключенных украинских военнослужащих, не совершавших тяжкие преступлений.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Известно, что из-под стражи будет освобожден 31 защитник. При составлении списка к главе государства специальная комиссия учла ряд факторов, которые могли повлиять на решение. Так, специалисты проверили не только поведение заключенных до и после вынесения приговора, но и тяжесть совершенного ими преступлениями, их личность, родных.

Дополнительно члены комиссии поинтересовались отношением администрации учреждений, где заключенные отбывали свое наказание, к вероятному помилованию конкретных лиц.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский лично ознакомился с делом каждого из осужденных, который был представлен к помилованию. К слову, важную роль в принятии решения играли личностные заслуги заключенных перед государством.

Следует отметить, что никто из амнистированных не был осужден за тяжкие проступки, не совершал ДТП в пьяном виде или убийств.

После освобождения помилованных военнослужащих обяжут общаться с психологом. Это должно не только помочь в социализации после заключения, но и проработке имеющихся боевых травм.

К слову, отдельное представление, касающееся исключительно украинских защитников, находящихся за решеткой, было выдано впервые за историю Независимости нашей страны. Перед этим соответствующие лица пообщались с более, чем двумя сотнями осужденными военнослужащими и посетили около 40% отечественных колоний.

Комиссия по вопросам помилования планирует продолжать работу касательно военных и далее.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, насколько высоко Владимир Зеленский оценивает два года своего президентства.