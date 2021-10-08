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Відомий футболіст заявив про патову ситуацію в конфлікті Маліновського та Петракова

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Руслан Маліновський і Олександр Петраков Новина оновлена 08 жовтня 2021, 12:44
Руслан Маліновський і Олександр Петраков

Руслана Маліновського не визвали у збірну України.

Колишній воротар "Динамо" і збірної України Рустам Худжамов прокоментував ситуацію з півзахисником "Аталанти" Русланом Маліновським, якого виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав до національної команди на вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу.

Своїми думками з цього приводу Рустам поділився з fanday.

Худжамов вважає, що виходу в цій ситуації немає, адже, якщо Маліновський першим спробує вирішити конфлікт, то це буде підлизуванням, а якщо Петраков — це стане прогином наставника.

"Якщо першим подзвонить Руслан, це буде виглядати як підлизування, а якщо Петраков — як прогин. Тут знайшла коса на камінь. Думаю, виходу з ситуації, поки немає", — вважає Худжамов.

Руслан Худжамов зараз працює футбольним експертом на ТБ
Руслан Худжамов зараз працює футбольним експертом на ТБ

Нагадаємо, Маліновський попросив тренера покинути стан збірної України перед матчем з Чехією (1:1). Петраков розцінив це як демарш і не викликав одного з кращих українських футболістів на жовтневі ігри з Фінляндією (09.10.2021) і Боснією і Герцеговиною (12.10.2021). Маліновський розповів, що просто відпросився у тренера, щоб краще підготуватися до старту Ліги чемпіонів. Петраков же публічно вибачився перед Русланом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися гру Фінляндія — Україна.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Рустам Худжамов #Олександр Петраков #Руслан Маліновський
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