Укр

Известный футболист заявил о патовой ситуации в конфликте Малиновского и Петракова

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Руслан Малиновский и Александр Петраков Новость обновлена 08 октября 2021, 12:44
Руслан Малиновский и Александр Петраков

Руслана Малиновского не вызвали в сборную Украины.

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ситуацию с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским, которого исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал в национальную команду на решающие матчи отбора на чемпионат мира.

Своими мыслями по этому поводу Рустам поделился с fanday.

Худжамов считает, что выхода в этой ситуации нет, ведь, если Малиновский первым попробует решить конфликт, то это будет подлизыванием, а если Петраков — это станет прогибом наставника.

"Если первым позвонит Руслан, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб. Здесь нашла коса на камень. Думаю, выхода из ситуации, пока нет", — считает Худжамов.

Руслан Худжамов сейчас работает футбольным экспертом на ТВ
Руслан Худжамов сейчас работает футбольным экспертом на ТВ

Напомним, Малиновский попросил тренера покинуть расположение сборной Украины перед матчем с Чехией (1:1). Петраков расценил это как демарш и не вызвал одного из лучших украинских футболистов на октябрьские игры с Финляндией (09.10.2021) и Боснией и Герцеговиной (12.10.2021). Малиновский поведал, что просто отпросился у тренера, чтобы лучше подготовиться к старту Лиги чемпионов. Петраков же публично извинился перед Русланом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру Финляндия — Украина.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Рустам Худжамов #Александр Петраков #Руслан Малиновский
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