Итоги дня 8 октября: смерть нардепа Полякова, подозрение Медведчуку, Стефанчук - новый спикер Рады
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Вечерний дайджест главных новостей 8 октября.
Коронавирус в Украине
В Украине на утро 8 октября зафиксировали 16 362 новых случаев коронавируса. В антилидеры вырвалась Одесская область. Во Львове объявили об ужесточении мер карантина, а "Укрпочта" открыла свои отделения для мобильных пунктов вакцинации.
Смерть нардепа Антона Полякова
В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков — ему стало плохо в такси. Рассматриваются версии хронической болезни или отравления. Вскрытие установило, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
Нардепу Виктору Медведчуку объявили новое подозрение
СБУ объявила о подозрении Виктору Медведчуку в госизмене и содействии деятельности террористической организации. В доказательство — предоставила аудиозаписи разговоров про "угольные дела".
Помилование военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 31 военнослужащего, которые не совершали тяжких преступлений. Он лично ознакомился с делом каждого осужденного.
Назначение нового спикера Рады
Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады. За его назначение проголосовал 261 нардеп. Против были только трое. Ранее он занимал должность первого вице-спикера.
Евровидение-2022
Евровидение в следующем году примет итальянский город Турин. Его выбрали среди 17 других городов страны. Финал песенного состязания запланирован на 14 мая.
Ани Лорак планирует давать концерты в Украине
Ани Лорак заявила, что не давала концерты из-за того, что другая артистка ей "позавидовала" и "заказала" политическое давление на певицу. Она рассказала, что из-за этого обращалась к психологу.
Конфликт Александра Петракова и Руслана Малиновского
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал футболиста Руслана Малиновского в сборную. Когда журналисты попытались узнать причину на пресс-конференции перед матчем с Финляндией этот вопрос был снят. Футбольные эксперты считают, что между игроком и тренером сложилась патовая ситуация и первый шаг сделать никто не может.
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