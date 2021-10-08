Укр

Итоги дня 8 октября: смерть нардепа Полякова, подозрение Медведчуку, Стефанчук - новый спикер Рады

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 08 октября 2021, 21:14
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 8 октября.

Коронавирус в Украине

Новых случаев коронавируса все больше
Новых случаев коронавируса все больше

В Украине на утро 8 октября зафиксировали 16 362 новых случаев коронавируса. В антилидеры вырвалась Одесская область. Во Львове объявили об ужесточении мер карантина, а "Укрпочта" открыла свои отделения для мобильных пунктов вакцинации.

Смерть нардепа Антона Полякова

Полякову через месяц должно было исполниться 34 года
Полякову через месяц должно было исполниться 34 года

В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков — ему стало плохо в такси. Рассматриваются версии хронической болезни или отравления. Вскрытие установило, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Нардепу Виктору Медведчуку объявили новое подозрение

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

СБУ объявила о подозрении Виктору Медведчуку в госизмене и содействии деятельности террористической организации. В доказательство — предоставила аудиозаписи разговоров про "угольные дела".

Помилование военнослужащих

Президенту впервые в истории Украины порекомендовали подписать отдельное помилование для защитников
Президенту впервые в истории Украины порекомендовали подписать отдельное помилование для защитников

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 31 военнослужащего, которые не совершали тяжких преступлений. Он лично ознакомился с делом каждого осужденного.

Назначение нового спикера Рады 

Руслан Стефанчук в Раде
Руслан Стефанчук в Раде

Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады. За его назначение проголосовал 261 нардеп. Против были только трое. Ранее он занимал должность первого вице-спикера.

Евровидение-2022

Победители "Евровидения-2021" - рок-группа Måneskin
Победители "Евровидения-2021" - рок-группа Måneskin

Евровидение в следующем году примет итальянский город Турин. Его выбрали среди 17 других городов страны. Финал песенного состязания запланирован на 14 мая.

Ани Лорак планирует давать концерты в Украине

Ани Лорак снова прилетела в Киев
Ани Лорак снова прилетела в Киев

Ани Лорак заявила, что не давала концерты из-за того, что другая артистка ей "позавидовала" и "заказала" политическое давление на певицу. Она рассказала, что из-за этого обращалась к психологу.

Конфликт Александра Петракова и Руслана Малиновского

Александр Петраков и Руслан Малиновский
Александр Петраков и Руслан Малиновский

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал футболиста Руслана Малиновского в сборную. Когда журналисты попытались узнать причину на пресс-конференции перед матчем с Финляндией этот вопрос был снят. Футбольные эксперты считают, что между игроком и тренером сложилась патовая ситуация и первый шаг сделать никто не может.

Теги:
#Итоги #8 октября
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