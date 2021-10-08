Відправити посилку і захиститися від COVID-19 — "Укрпошта" приєдналася до кампанії вакцинації

В першу чергу відкриття таких пунктів направлене на людей категорії 65+.

Без попереднього запису — у відділеннях "Укрпошти" по всій країні запрацювали мобільні пункти вакцинації. Спрямовані вони перш за все на пенсіонерів. В "Укрпошті" зазначають, що зробити щеплення можу всі бажаючі.

Про це повідомляє сайт компанії.

Вакцинуватися можна буде як в великих містах, так і в маленьких населених пунктах, наприклад селах, де немає лікарень або амбулаторій. У них працюватимуть мобільні бригади 8 і 9 жовтня. Надалі співпраця з вакцинації продовжиться.

Мобільні пункти вакцинації запрацювали у всіх областях, наприклад на Харківщині таких пунктів відкрили близько 70, а на Луганщині та Дніпропетровщині — 22. Одеська область вже відзвітувала про 700 щеплених мобільними бригадами.

Список відділень "Укрпошти", в яких можна вакцинуватися, змінюється щодня — повідомили в пресслужбі компанії на запит "Телеграфа".

Ця інформація повинна бути доступна сімейним лікарям і публікуватися на сайті обладміністрації. Саме в місцевих ОДА вирішують, куди найкраще направити бригади.

Раніше "Телеграф" писав, що вакцинацію від коронавірусу почали рекомендувати вагітним в США, щоб знизити ризики для майбутньої мами і її дитини.