Арахамия сказал, останется ли Разумков депутатом (видео)

Конкретного ответа бывший глава ВР так и не получил

Вечер пятницы, 8 октября, выдался весьма жарким на политические баталии, связанные с именем экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Так, во время эфира политического шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" политик поинтересовался у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, собираются ли ему оставить его законный депутатский мандат после отставки с поста председателя Верховной Рады.

Слова Разумкова вызвали неоднозначную реакцию у Арахамии, изначально он заметил, что не может забрать у него возможность продолжать быть нардепом. Однако Дмитрий Разумков настоял на более конкретном ответе, предложив главе "Слуг" в парламенте высказать личное отношение.

"В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если человек пришел со "Слугой народа", то…" — заявил Давид Арахамия, недоговорив последнюю фразу, явно намекая на то, что перебежчиков к другим политсилам в партии терпеть не будут.

Аналогичный вопрос, к слову, Разумков адресовал и ранее своему вице-спикеру, а ныне новоизбранному председателю ВР Руслану Стефанчуку.

Тот отметил, что не является судом или Центральной избирательной комиссией, а поэтому забрать мандат у Разумкова не может. Ровно, как и инициировать подобный процесс.

"Ответа нет", — подытожил бывший спикер парламента, выслушав позиции своих коллег, отправивших его в отставку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что отныне Дмитрий Разумков может получить поддержку в развитии персональной политической карьеры от одного из небезызвестных украинских олигархов. Кого именно, узнавайте в нашем материале.