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Арахамія сказав, чи залишиться Разумков депутатом (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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Разумков вирішив поцікавитися у Арахамії майбутнім свого мандата особисто Новина оновлена 09 жовтня 2021, 10:34
Разумков вирішив поцікавитися у Арахамії майбутнім свого мандата особисто

Конкретної відповіді колишній глава ВР так і не отримав

Вечір п’ятниці, 8 жовтня, видався вельми спекотним на політичні баталії, пов’язані з ім’ям екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Так, під час ефіру політичного шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" політик поцікавився у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, чи збираються йому залишити його законний депутатський мандат після відставки з посади голови Верховної Ради.

Слова Разумкова викликали неоднозначну реакцію у Арахамії; спочатку він зауважив, що не може забрати у нього можливість продовжувати бути нардепом. Однак Дмитро Разумков наполіг на більш конкретній відповіді, запропонувавши очільнику "Слуг" у парламенті висловити особисте ставлення.

"В залежності від того, яке у вас буде політичне майбутнє. Якщо людина прийшла зі "Слугою народу", то…" — заявив Давид Арахамія, недоговоривши останню фразу, явно натякаючи на те, що перебіжчиків до інших політсил у партії терпіти не будуть.

Аналогічне питання, до речі, Разумков адресував і своєму колишньому віце-спікеру, а нині новообраному голові ВР Руслану Стефанчук.

Той зазначив, що не є судом або Центральною виборчою комісією, а тому забрати мандат у Разумкова не може. Так само, як і ініціювати подібний процес.

"Відповіді немає", — підсумував колишній спікер парламенту, вислухавши позицію своїх колег, котрі відправили його у відставку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що відтепер Дмитро Разумков може отримати підтримку в розвитку персональної політичної кар’єри від одного із відомих українських олігархів. Кого саме, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Теги:
#Дмитро Разумков #Руслан Стефанчук #Давид Арахамія
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