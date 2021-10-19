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Зближується з Порошенком? Разумков в Раді засвітився в несподіваній компанії (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Порошенко і Разумков Новина оновлена 19 жовтня 2021, 17:56
Порошенко і Разумков

Нардепи провели розмову без посторонніх.

Колишній спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, якого відправили у відставку 7 жовтня, засвітився в сесійній залі в компанії колишнього президента Петра Порошенка.

Зняти їх вдалося кореспонденту "Телеграфа".

Як видно на фото, їх розмова відбулася наодинці, а Порошенко при цьому навіть зайшов за колону подалі від сторонніх поглядів.

Порошенко і Разумков
Порошенко і Разумков
Порошенко і Разумков
Порошенко і Разумков

Примітно, що під час голосування за відставку Разумкова, "Європейська солідарність" всім складом проголосувала проти.

Варто відзначити, що відсторонення Разумкова з посади відбулося на тлі загострення відносин між ним та іншими човнами "Слуги народу". Зокрема про це свідчать його перепалки з главою фінансового комітету ВР Данилом Гетманцева, а також з главою фракції "СН" Давидом Арахамія.

Що стосується Разумкова, то він після відставки прямо заявив, що буде формувати власну команду і натякнув, що можливо буде балотуватися в президенти. Разом з тим джерела "Телеграфа" в Раді розповіли, що медійну підтримку йому готовий надати олігарх Ринат Ахметов.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Теги:
#Верховна Рада #Петро Порошенко #Дмитро Разумков
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