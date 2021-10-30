Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока

По информации "Телеграфа", Офис президента ради победы Зеленского на выборах готов работать с партиями Притулы, "Свободой" и "За будущее"

До очередных парламентских выборов в Украине еще два года, но, как известно, к новой избирательной кампании начинают готовиться на следующей день после предыдущей. Что и делают многие политические силы в Украине. Исключением не стал и Офис президента, где, как удалось выяснить «Телеграфу», разрабатывают стратегию по работе с рядом уже существующих политических сил, а также, новых партий.

Учитывая, что сегодняшние результаты президентской партии «Слуга народа» оставляют желать лучшего, перед ОП стоит задача обеспечить себе большее представительство в следующем созыве парламента. Главным идеологом такого процесса несколько влиятельных собеседников «Телеграфа» назвали главу ОП Андрея Ермака. Подробнее об этом – в нашем материале.

Доступ к телу — только через Ермака

Про главу ОП Андрея Ермака в политической тусовке Украины уже давно говорят, как о самом влиятельном человеке в государстве, после президента Владимира Зеленского. Его называют «не первым, но и не вторым»: человеком, который заключил на себе практически всю коммуникацию с президентом, кадровые вопросы и даже международную политику. Как рассказывает ряд народных депутатов от «Слуги народа» не под запись, многие рядовые депутаты месяцами не имеют никакого доступа к президенту, а те, кто получают такой доступ, делают это только через Ермака.

«Он хочет, чтобы все встречи согласовывались лично с ним, и хочет присутствовать на каждом таком общении. То же касается и его заместителей как главы ОП — если кто-то идет в обход него, то Ермак страшно злится. По сути, доступ к Зеленскому в ОП вне Ермака, имеют только пара человек, и то, недавно он хотел подвинуть и Шефира (первый помощник президента Сергей Шефир, машину которого обстреляли месяц назад, ред.)», — рассказывает один из парламентариев не под запись.

На плохую коммуникацию с президентом, депутаты жаловались и во время выездной фракции в Трускавце. Тогда же было принято решение назначить ответственного за это никого иного как того же Андрея Ермака. Кроме того, глава ОП заключил на себе и все кадровые вопросы.

Как писал «Телеграф», например, Ермак занимался поиском и собеседованием кандидатов на нового главу Нацбанка, он же принимает решения по кандидатам в Кабинет министров, без его воли не обходятся региональные назначения. В его ведении и распределение кадровых полномочий в Офисе президента между заместителями главы ОП.

В июле нынешнего года Ермака также избрали главой президии Конгресса местных и региональных властей, который был создан для противовеса Ассоциации городов, возглавляемой Виталием Кличко. Тот же Ермак в сентябре возглавил рабочую группу по противодействию угрозам «Северного потока-2», он же отправляется во все международные визиты с президентом, и по сути, сконцентрировал на себе наибольшую полноту власти, будучи так называемым «громоотводом» для президента, как его называют собеседники «Телеграфа».

Готовимся к выборам

Как удалось узнать нашему изданию, Ермак также занимается подготовкой к будущим выборам парламента и выстраиванием отношений с рядом политических сил в Украине, чтобы сделать их союзниками уже сейчас или в будущем созыве. Как пояснило «Телеграфу» несколько независимых друг от друга источника не под запись, цели две: Ермак хочет взять «под крыло» условно патриотически направленные партии в Украине для того, чтобы они во время избирательной кампании «откусили» часть электората у партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Речь идет о партиях «Свобода» и будущей партии шоумена Сергея Притулы. По словам ряда собеседников, и сам Притула и часть депутатов «Голоса», которые ориентируются на него, обсуждали с Ермаком варианты возможного будущего сотрудничества.

«Притула может оттянуть у нас до 4% поддержки во время кампании, "Свобода" ничего не оттянет, у нас разный электорат. Хотя они уже давно работают против нас. Тягныбока даже приглашают в эфиры «Право на владу». Банковая еще Гройсмана будет качать против нас, да, у него рейтинг поддержки в рамках 5%, но в этих процентах – наших 3 или даже 4%», — говорит собеседник в «Европейской солидарности» не под запись.

Борьба с улицей

Кроме работы на электоральном поле Порошенко, по словам другого собеседника «Телеграфа», есть еще одна причина, почему в ОП задумались о работе с патриотическими партиями. «И Ермак, и Зеленский боятся улицы. Они не знают, как работать с этой аудиторией, потому что она очень чувствительна и непонятна им»,- поясняет политик.

Мартовские протесты с поджогами и выбитыми окнами у стен ОП в защиту активиста Сергея Стерненко хорошо показали, что управиться с улицей в нынешней команде президента не может никто. Тогда с этой задачей, причем показательно, справился уже экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Однако, сейчас Авакова во власти нет, и хотя, между ним и ОП временно заключен так называемый пакт о ненападении, помогать Зе-команде экс глава МВД не намерен. А новый министр внутренних дел Денис Монастырский такую задачу при всем желании и лояльности просто не вытянет, поэтому на Банковой ищут выходы из этой ситуации.

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«Телеграф» обратился за комментариями к партии «Свобода» и Сергею Притуле, представители обоих – опровергли сотрудничество с ОП.

«Мы не исключаем, что подобные заявления – это пиар–технология «ЕС», которые всегда использовали такую риторику с целью формирования образа обиженных, а также попытка компрометировать ВО «Свобода». Никаких разговоров такого содержания руководством «Свободы» не ведется, и с нашей стороны вестись не может. В стиле ЕС распространять подобные провокационные слухи «как будто на опережение», — прокомментировала «Телеграфу» спикер партии Христя Равлюк.

«Мы сейчас в самом начале формирования всеукраинской политической силы. Сергей Дмитриевич ездит по регионам, встречается с командами, которые вышли из «Голоса» и с неравнодушными гражданами с проукраинскими взглядами, профессионалами своего дела. По поводу встреч с кем-либо из Офиса президента, то мы не комментируем слухи», — ответил «Телеграфу» доверенное лицо Сергея Притулы Павел Петриченко.

Некоторые уже работают в тандеме с Банковой

Но в поле зрения ОП попали не только патриотически направленные партии. По словам источников «Телеграфа», своими сателлитами перед выборами власть хочет сделать и две партии, которые сейчас имеют депутатские группы в парламенте – «Доверие» и «За будущее». «У технологов Офиса есть идея сделать и «Доверие», и «За будущее» чем то вроде «Нашего края», который был у Порошенко (идеологом партии «Наш край» в политикуме называли экс-первого заместителя главы АП Виталия Ковальчука. Партия ориентировалась на электорат юго-востока Украины. — Ред.), чтобы в будущем парламенте иметь для себя подспорье», — комментирует собеседник «Телеграфа».

Группы "За жизнь" и "Доверия" аффилированы с олигархом Игорем Коломойским, и бизнесменами Андреем Веревским и Юрием Косюком соответственно. Если проанализировать голосования в парламенте, то оба депутатские объединения в последнее время очень часто поддерживают решения партии власти. Показателен был случай, например, с голосованием по отставке спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, которую поддержали обе группы. Как поясняют в парламенте, это произошло в обмен на выделение субвенций на округа, так как члены депутатских групп – мажоритарщики. И по расчетам «Чесно», именно они получают одни из самых больших сумм так называемого "соц-эконома".

Планы на новую коалицию

Сотрудничество с этими партиями нужно ОП еще и потому, что в будущем созыве парламента, у «Слуги народа» уже не будет такого большого количества депутатов, и не будет такого оглушительного успеха на выборах, а значит нужно думать о том, с кем строить будущую коалицию.

«Ермаку нужно показывать свою эффективность, увеличивать свое влияние и показывать президенту, что он делает все, чтобы спасти второй срок. Но я не думаю, что это будет хороший ход. У этих партий, если мы говорим о патриотических, не так много ресурсов и возможностей, как у Порошенко, чтобы «откусить» у него электорат. Я слышал и другую идею, что есть люди, которые советуют власти поменять избирательное законодательство и вообще убрать проходной барьер, то есть сделать его нулевым. По примеру Израиля, например, где вообще нет процентного барьера. Под предлогом демократии просто решить свои вопросы по созданию коалиции и сохранить свою власть еще на один срок», — прокомментировал «Телеграфу» политический эксперт Анатолий Октисюк.

Пока же планы команды Зеленского выставить его на второй срок слишком очевидны, хотя сам президент в Трускавце на вопрос нашего издания о следующих выборах отреагировал достаточно нервно.