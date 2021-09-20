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У Зеленского нашли замену Монастырскому

Автор
Юлия Забелина
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Сергей Ионушас Новость обновлена 20 сентября 2021, 20:19
Сергей Ионушас

Решение приняли на заседании правящей фракции 20 сентября

Офис президента лоббирует на должность нового главы парламентского правоохранительного комитета народного депутата и экс-юриста «Квартала» Сергея Ионушаса.

Об этом «Телеграфу» сообщили источники в партии «Слуга народа». Данный вопрос сейчас рассматривается на заседании фракции, которая проходит в «Парковом».

«Офис продвигает его кандидатуру, потому что он удобный и «свой», но многие в Слуге сейчас не согласны с этим предложением. Потому что это будет моно власть ОП»,- рассказывает собеседник.

Ранее Ионушаса рассматривали в качестве кандидата на пост генерального прокурора, но позже отдали предпочтение Ирине Венедиктовой, не без протекции главы ОП Андрея Ермака.

Но, как говорят в «СН» в общении с «Телеграф», полностью от этой идеи не отказались.

«Если Венедиктова не улучшит результаты своей работы, то Ионушас может занять ее место и сделать это будет удобней, если он будет занимать пост главы Офиса генпрокурора»,-считает собеседник.

Место главы комитета стало вакантным после того, как его прошлый глава Денис Монастырский перешёл на работу в министерство внутренних дел.

UPD: после публикации стало известно, что "Слуга народа" поддержала назначение Ионушаса.

Теги:
#Верховная Рада #назначения #Слуга народа #Денис Монастырский #Сергей Ионушас
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