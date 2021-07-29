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Зеленский нашел новую должность для Ермака

Зеленский нашел новую должность для Ермака
17:15 Сегодня Телеграф

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил новую должность, возглавив президиум Конгресса местных и региональных властей. Об этом стало известно во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ, в котором брал участие президент Владимир Зеленский.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, председателем президиума Конгресса избран Андрей Ермак. За него проголосовали единогласно.

Конгресс местных и региональных властей - площадка для взаимодействия центральных органов власти и местных общин, которая должна помочь в решении насущных проблем регионов. Консультативно-совещательный орган призван способствовать эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию результативного взаимодействия государственных органов.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Андрей Ермак, Офис Президента, Конгресс местных и региональных властей.
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