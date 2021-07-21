То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей книге "Каждый из нас - президент" назвала главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака "вторым лицом государства".

По мнению Мендель, Ермак – преданный своим целям человек с оригинальными подходами к их решению, но вокруг него создан слишком негативный образ.

Так какая сейчас в Украине форма правления? Почему Офис президента перетянул на себя столько полномочий? Какой негатив в связи с этим мы уже имеем, а какой еще можем получить? С такими вопросами "Телеграф" обратился к экспертам.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что де-факто сегодня именно руководитель ОП Андрей Ермак является вице-президентом.

"Хотя по Конституции, и.о. президента в случае каких-то форс-мажоров, становится спикер Верховной Рады, – подчеркивает Руслан Бортник. – Однако всегда в ситуации, когда в Украине формируется президентская вертикаль управления (так было при Кучме, при Януковиче), вице-президентом становится глава их администрации (офиса). Это плохо. Такая блуждающая модель управления при бесконечных конфликтах внутри украинской политической системы доказывает, что в нашей стране смешанная модель управления является неэффективной".

По мнению эксперта, только чистые модели: президентская, как в США, где глава государства формирует правительство, или чисто парламентская, как в той же Германии, где у президента фактически нет полномочий, могли бы обеспечить в Украине более высокую политическую стабильность.

"Потому что смешанная модель, в зависимости от силы и амбиций президента, постоянно превращается в Украине в фактически президентскую или президентско-парламентскую. И плодит бесконечные конфликты, кризисы в процессе борьбы за власть – и явную, и закулисную", – поясняет Руслан Бортник.

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник напоминает, что по Конституции у нас парламентско-президентская республика. А в реальности – абсолютно президентская.

"Руководитель правительства выполняет у нас функции старшего министра, глава парламента – функцию собирателя большинства. А вторым лицом в государстве является руководитель ОП, который максимально приближен к главе государства. И нет той системы сдержек и противовесов, которая могла бы уравновешивать ситуацию, – подчеркивает аналитик. – ОП перетянул на себя столько полномочий, исходя из методов управления Зеленского. Когда были внеочередные выборы в парламент, он настаивал на том, что избиратели должны дать ему большинство, чтобы он мог проводить реформы на благо украинцам. Ему и дали – практически всю полноту власти. Чем он и воспользовался. ОП, по сути, дублирует полномочия Кабмина. И сколько они существуют, столько идет борьба за полномочия. Сейчас победил Офис президента, где какой-то клерк может давать поручения замминистра – куда бежать и что делать".





Николай Мельник уверен: проблема подобной концентрации власти в том, что нет того, кто мог бы остановить злоупотребления этой самой власти.

"Мы далеки от того общества, где люди, придя во власть, работают исключительно на благо избирателей. Ни один из тех, кто становился у нас президентом, не обеднел за время пребывания на этом посту. Это говорит об общей болезни украинской политики. Когда президент не смотрит в сторону правоохранительной, судебной системы, которые должны его останавливать от попрания закона, рано или поздно начинаются злоупотребления полномочиями. Что периодически демонстрируют Зелеленский и его окружение", – резюмирует аналитик.

Политолог, профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко Анна Малкина уверяет, что вопрос о форме государственного правления в Украине всегда был спорным. И во многом зависел не только от способов взаимодействия высших органов государственной власти, а и от расстановки сил на партийном поле.

"Если подходить к вопросу о форме государственного правления с точки зрения науки, то в Украине де-юре существует смешанная парламентарно-президентская республика, основную роль в которой играет парламент. Именно он, избираемый народом, назначает премьер-министра, утверждает персональный состав правительства, – поясняет Анна Малкина. – Соответственно, правительство, которое осуществляет всю исполнительную власть, несет ответственность перед парламентом. В то же время, в смешанных республиках президент избирается на всеобщих выборах, то есть, получает мандат от народа, что придает ему серьезный политический вес. Он, де-юре, не несет ответственность за исполнительную власть, осуществляемую правительством. Он является гарантом Конституции, гарантом государственного суверенитета, прав и свобод человека и гражданина, верховным главнокомандующим и гарантом реализации стратегического курса Украины для получения полноценного членства Украины в ЕС и НАТО (ст.102 Конституции Украины)".

Во взаимоотношениях между парламентом и правительством президент должен выступать в роли нейтрального арбитра и способствовать сбалансированной работе механизма сдержек и противовесов.

"Однако это теория, – говорит политолог. – А на практике картина может иметь совершенно другой вид. И зависит это от расстановки партийно-политических сил в парламенте и от личностей, которые имеют доступ к процессу принятия важных государственных решений. В Украине все президенты, независимо от формулировок Конституции, пытались укрепить свои позиции в исполнительной власти и расширить свое влияние на все органы государственной власти".

Так, например, в законодательстве была закреплена норма, согласно которой премьер-министр отвечает за всю исполнительную власть (в том числе местную), однако не имеет права назначать и увольнять глав ОГА, так называемых губернаторов. Это право принадлежит президенту.

"На мой взгляд, это правовая коллизия, – считает Анна Малкина. – Кроме этого, в разные времена главами Администрации президента становились люди с сильным стремлением к власти и контролю. Достаточно вспомнить одиозного Виктора Медведчука на посту главы администрации Кучмы. Такая же ситуация существует и сейчас, когда по сути административная должность главы Офиса президента, превратилась при Андрее Ермаке в основной центр влияния и принятия решений в государстве. Такая ситуация стала возможна исключительно благодаря беспрецедентным результатам парламентских выборов и установление власти монобольшинства партии власти, которую представляет президент Зеленский. В условиях коалиционного большинства, состоящего из четырех-пяти партий, это было бы невозможно".

Политолог отметила, что президент Зеленский, не имея за плечами опыта государственного управления, партийно-политической работы и, будучи вообще далеким от реальной политики, окружает себя помощниками, советниками и консультантами, которым он доверяет. И которые этим доверием искусно пользуются, замыкая на себе полномочия премьер-министра и правительства, местных органов исполнительной власти государства.

"С помощью полностью контролируемого парламента принимаются необходимые власти законы. Роль оппозиции в этом процессе сведена к нулю. Конечно, есть и удобный вариант для президента: в случае накопления критической массы негатива по отношению к главе ОП, его всегда можно поменять. Для этого не нужно затевать сложную процедуру голосования в парламенте, договариваться с главами фракций или проделывать другие юридические процедуры. Достаточно выдать указ, – поясняет Анна Малкина. – Но это технологический аспект. А с точки зрения развития государства Украина в контексте демократических ценностей ситуация вовсе не радужная. Ведь центром принятия решений стал орган, который ни перед кем и ни за что не несет юридической ответственности. И последствия могут быть очень плачевными".

Глава Офиса президента Андрей Ермак занял третье место в рейтинге Топ-100 самых влиятельных украинцев от издания "Новое время". Впереди Ермака лишь президент Владимир Зеленский и владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. По мнению опрошенных "Телеграфом" экспертов, отставка главы МВД Арсена Авакова и приход на этот пост представителя фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского, связаны с желанием Офиса президента "рулить" МВД.