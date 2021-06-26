Сотня влиятельных украинцев: санкции серьезно "подкосили" Медведчука, Аваков и Порошенко - пока "на коне"

Журналисты составили рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев. Первые две позиции в нем, как и в прошлом году, занимают президент Владимир Зеленский и миллиардер Ринат Ахметов.

Об этом пишет издание "Новое время", которое и стало устроителем рейтинга.

На третье место поднялся глава Офиса президента Андрей Ермак. Он занял место министра внутренних дел Арсена Авакова, который скатился на пятую строчку.

Десятка самых влиятельных людей Украины

Владимир Зеленский, президент Украины;

Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;

Андрей Ермак, глава Офиса президента;

Сергей Шефир, первый помощник президента;

Арсен Аваков, глава МВД;

Алексей Данилов, секретарь СНБО;

Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат от партии Европейская солидарность;

Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;

Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват;

Денис Шмыгаль, премьер-министр.

Как пишет издание, сохранить позиции в рейтинге Ахметову пока удалось несмотря на объявленный президентом Зеленским курс на "деолигархизацию" и внесенный в парламент "ресурсный" законопроект. Пока же портфель активов в энергетике, металлургии, финансах и медиа позволяет Ахметову удерживать вторую строчку в рейтинге самых влиятельных украинцев.

Сохранил свою позицию в рейтинге и Порошенко. Как и год назад он занимает седьмое место среди самых влиятельных украинцев.

А вот для Коломойского и Медведчука год был менее удачный. После попадания под американские санкции бывший владелец "ПриватБанка" опустился с шестой строчки рейтинга на девятую. Кроме того, его авиакомпания МАУ тяжело пережила карантинный 2020 год, а "Днепразот" находится в многомиллионных долгах перед поставщиками газа.

Медведчук же не удержал свои позиции в топ-10 и опустился с пятого места рейтинга на 56-е. Этому поспособствовали санкции СНБО и потеря телеканалов 112, News One и Zik его соратником Тарасом Козаком. Также СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление", которую в 2017 году присвоило окружение политика Виктора Медведчука.

В Топ-100 также попали:

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (12 место)

глава партии ОПЗЖ Юрий Бойко (14 место)

собственники сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина и Александр Гереги (15 место)

глава СБУ Иван Баканов (18 место)

мэр Киева Виталий Кличко (19 место),

бизнесмен и депутат Вадим Новинский (22 место)

депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук (56 место),

глава ВО Батькивщина, депутат Юлия Тимошенко (71 место)

Замыкает рейтинг солистка группы Go_A Катя Павленко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Forbes обновил рейтинг самых богатых украинцев.