Сотня влиятельных украинцев: санкции серьезно "подкосили" Медведчука, Аваков и Порошенко - пока "на коне"

Журналисты составили рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев. Первые две позиции в нем, как и в прошлом году, занимают президент Владимир Зеленский и миллиардер Ринат Ахметов.
Об этом пишет издание "Новое время", которое и стало устроителем рейтинга.
На третье место поднялся глава Офиса президента Андрей Ермак. Он занял место министра внутренних дел Арсена Авакова, который скатился на пятую строчку.
Как пишет издание, сохранить позиции в рейтинге Ахметову пока удалось несмотря на объявленный президентом Зеленским курс на "деолигархизацию" и внесенный в парламент "ресурсный" законопроект. Пока же портфель активов в энергетике, металлургии, финансах и медиа позволяет Ахметову удерживать вторую строчку в рейтинге самых влиятельных украинцев.
Сохранил свою позицию в рейтинге и Порошенко. Как и год назад он занимает седьмое место среди самых влиятельных украинцев.
А вот для Коломойского и Медведчука год был менее удачный. После попадания под американские санкции бывший владелец "ПриватБанка" опустился с шестой строчки рейтинга на девятую. Кроме того, его авиакомпания МАУ тяжело пережила карантинный 2020 год, а "Днепразот" находится в многомиллионных долгах перед поставщиками газа.
Медведчук же не удержал свои позиции в топ-10 и опустился с пятого места рейтинга на 56-е. Этому поспособствовали санкции СНБО и потеря телеканалов 112, News One и Zik его соратником Тарасом Козаком. Также СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление", которую в 2017 году присвоило окружение политика Виктора Медведчука.
Замыкает рейтинг солистка группы Go_A Катя Павленко.
Как сообщал "Телеграф", ранее Forbes обновил рейтинг самых богатых украинцев.