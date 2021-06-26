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Сотня влиятельных украинцев: санкции серьезно "подкосили" Медведчука, Аваков и Порошенко - пока "на коне"

Сотня влиятельных украинцев: санкции серьезно "подкосили" Медведчука, Аваков и Порошенко - пока "на коне"
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф

Журналисты составили рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев. Первые две позиции в нем, как и в прошлом году, занимают президент Владимир Зеленский и миллиардер Ринат Ахметов.

Об этом пишет издание "Новое время", которое и стало устроителем рейтинга.

На третье место поднялся глава Офиса президента Андрей Ермак. Он занял место министра внутренних дел Арсена Авакова, который скатился на пятую строчку.

Десятка самых влиятельных людей Украины 

  • Владимир Зеленский, президент Украины;
  • Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
  • Андрей Ермак, глава Офиса президента;
  • Сергей Шефир, первый помощник президента;
  • Арсен Аваков, глава МВД;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат от партии Европейская солидарность;
  • Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
  • Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват;
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр.

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Как пишет издание, сохранить позиции в рейтинге Ахметову пока удалось несмотря на объявленный президентом Зеленским курс на "деолигархизацию" и внесенный в парламент "ресурсный" законопроект. Пока же портфель активов в энергетике, металлургии, финансах и медиа позволяет Ахметову удерживать вторую строчку в рейтинге самых влиятельных украинцев.

Сохранил свою позицию в рейтинге и Порошенко. Как и год назад он занимает седьмое место среди самых влиятельных украинцев.

А вот для Коломойского и Медведчука год был менее удачный. После попадания под американские санкции бывший владелец "ПриватБанка" опустился с шестой строчки рейтинга на девятую. Кроме того, его авиакомпания МАУ тяжело пережила карантинный 2020 год, а "Днепразот" находится в многомиллионных долгах перед поставщиками газа.

Медведчук же не удержал свои позиции в топ-10 и опустился с пятого места рейтинга на 56-е. Этому поспособствовали санкции СНБО и потеря телеканалов 112, News One и Zik его соратником Тарасом Козаком. Также СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление", которую в 2017 году присвоило окружение политика Виктора Медведчука.

В Топ-100 также попали:

  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (12 место)
  • глава партии ОПЗЖ Юрий Бойко (14 место)
  • собственники сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина и Александр Гереги (15 место)
  • глава СБУ Иван Баканов (18 место)
  • мэр Киева Виталий Кличко (19 место),
  • бизнесмен и депутат Вадим Новинский (22 место)
  • депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук (56 место),
  • глава ВО Батькивщина, депутат Юлия Тимошенко (71 место)

Замыкает рейтинг солистка группы Go_A Катя Павленко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Forbes обновил рейтинг самых богатых украинцев.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украинцы, Рейтинги, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Рина Ахметов.
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