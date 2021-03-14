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Жеваго и Коломойский разбогатели, Порошенко отстает: сколько денег сейчас у самых богатых людей Украины

Жеваго и Коломойский разбогатели, Порошенко отстает: сколько денег сейчас у самых богатых людей Украины
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Forbes обновили рейтинг самых богатых украинцев.

Об этом сообщили на сайте Forbes.

На данный момент состояние самого богатого украинца Рината Ахметова составляет $7,6 миллиарда. Он занял 330-е место в списке богатейших людей мира, составленном Forbes. В июне прошлого года его доход оценивался в $2,8 млрд.

Состояние Виктора Пинчука составлет $2,5 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $1,4 миллиарда.

Состояние Константина Жеваго составлет $2,4 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $1,1 миллиарда.

Состояние Игоря Коломойского составлет $1,8 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $1 миллиард. 

Состояние Геннадия Боголюбова составлет $1,7 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $1,2 миллиарда. 

Состояние Петра Порошенко составлет $1,6 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $1,4 миллиарда.

Вадим Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 миллиарда. В июне прошлого года его доход оценили в $810 миллионов. 

В свою очередь полный список 100 самых богатых украинцев будет обнародован в мае 2021 года.

Стоит напомнить, что ранее в сети обнародовали огромные суммы зарплат участников Набсовета "Укрзализныци".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 264

Все по теме:

Forbes, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Вадим Новинский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго.
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