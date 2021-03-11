Многомиллионные сумы: озвучены зарплаты членов Наблюдательного совета "Укрзализныци"

Участники Набсовета "Укрзалізниці" в разное время получали от 1,4 до 13,8 млн зарплатных выплат.

Об этом говорится в инфографике, которую 28 января в Верховной раде проанализировал народный депутат Вадим Ивченко, пишет OBOZREVATEL.

Согласно предоставленным данным, экс-нардеп Сергей Лещенко с января по апрель 2020 года на должности участника Набсовета "УЗ" получил заработной платы 1,4 миллиона гривен.

В то же время суммарно заработные выплаты председателя совета Шевка Аджунера с сентября 2018 по апрель 2020 равняются 13,8 миллионам гривен.

Другие участники совета Кристиан Кун, Андреас Матье и Андерс Ослунд за эти же месяца получил по 11,7 миллиона гривен каждый.

Об этом в Фейсбуке также сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Стоит отметить, что ранее председатель "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщил, что его оклад равняется 625 тысячам гривен, и при этом она якобы ниже среднего уровня на рынке для подобных компаний. Он также подчеркнул, что бывший глава "УЗ" Евгений Кравцов получал больший оклад.