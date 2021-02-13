Каменный век: видео обогрева стекла в локомотиве возмутило сеть

В сеть попало видео, на котором машинист горящей бумагой отогревает стекло локомотива. Многих пользователей данная запись повергла в шок.

Об этом сообщил в Фейсбук-группе "Форум залізничника" пользователь Евгений Ганский.

"Безопасность - прежде всего !!! "УЗ"", - так прокомментировали видео в Фейсбук-группе.

"Вот такая ситуация на сегодняшний день в кабинах локомотивов, в которых отсутствует стеклообогреватель. Вот таким вот образом оттаиваем окна, потому что видимость... видите... это видимость помощника машиниста... ничего не видно вообще... корка льда... машинист оттаивает лобовое стекло, хотя бы маленькое окошко... чтобы было видно сигналы... так что Жмак (Жмак Владимир, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" - ред.) - железнодорожники не заслуживают на повышение зарплаты...? Да...? И есть вопрос к руководству - почему нет этих стеклообогревателей..? Почему эти локомотивные бригады должны так страдать..?", - рассказал на видео помощник машиниста одного из поездов.

В свою очередь данное видео не могло остаться без внимания общественности.

Многих пользователей возмутили такие условия в поездах УЗ.

Стоит напомнить, что ранее, 9 февраля. один из пассажиров поезда "Интерсити" направления Киев-Харьков с дозиметром устроил скандал по поводу повышенного уровня радиации в вагоне номер 5.