Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Била ребенка головой о кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Била ребенка головой о кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку
Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку
Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе

Каменный век: видео обогрева стекла в локомотиве возмутило сеть

Каменный век: видео обогрева стекла в локомотиве возмутило сеть
06:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сеть попало видео, на котором машинист горящей бумагой отогревает стекло локомотива. Многих пользователей данная запись повергла в шок. 

Об этом сообщил в Фейсбук-группе "Форум залізничника" пользователь Евгений Ганский.

"Безопасность - прежде всего !!! "УЗ"", - так прокомментировали видео в Фейсбук-группе.

"Вот такая ситуация на сегодняшний день в кабинах локомотивов, в которых отсутствует стеклообогреватель. Вот таким вот образом оттаиваем окна, потому что видимость... видите... это видимость помощника машиниста... ничего не видно вообще... корка льда... машинист оттаивает лобовое стекло, хотя бы маленькое окошко... чтобы было видно сигналы... так что Жмак (Жмак Владимир, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" - ред.) - железнодорожники не заслуживают на повышение зарплаты...? Да...? И есть вопрос к руководству - почему нет этих стеклообогревателей..? Почему эти локомотивные бригады должны так страдать..?", - рассказал на видео помощник машиниста одного из поездов.

В свою очередь данное видео не могло остаться без внимания общественности.

А лыжи выдают с билетами? В сети бурно обсуждают "комфорт" в вагоне "Укрзалізниці"

Многих пользователей возмутили такие условия в поездах УЗ.

коменткоментарий

Стоит напомнить, что ранее, 9 февраля. один из пассажиров поезда "Интерсити" направления Киев-Харьков с дозиметром устроил скандал по поводу повышенного уровня радиации в вагоне номер 5.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Поезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
04 Мужчина взорвал себя на детской площадке в Киеве: знакомый погибшего назвал возможную причину
05 Кива рассказал, как львовяне "расстреляли" его деда, но тот "выжил"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника
Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
Какой праздник 13 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь