"Телеграф" узнал, кого в ОП сватают на место нового главы Нацбанка

Кандидатов продвигает лично Андрей Ермак, говорят наши источники

Офис президента продолжает поиски претендентов на должность нового главы Национального банка Украины. Как известно, президент Владимир Зеленский недоволен нынешним главой центробанка Кириллом Шевченко. По словам двух источников издания, в шорт-листе осталось всего два человека.

"Сейчас два главных претендента — Екатерина Рожкова (первый заместитель главы НБУ, — Ред.) и Андрей Пышный (экс-глава Ощадбанка, — Ред.)",- прокомментировал собеседник издания на правах анонимности.

Другой источник уточнил, что поиском кандидатов изначально занимался глава ОП Андрей Ермак.

"И Рожковой и Пышному (должность главы НБУ — Ред.) пообещал лично Ермак",- добавил наш собеседник.

Поиск кандидата на главу НБУ продолжается с лета текущего года. Изначально, как сообщают собеседники, у Шевченко произошёл конфликт с Ермаком, позже ним был недоволен уже и президент Зеленский. Причиной тому стали ряд жалоб от представителей банковской сферы на управление Нацбанком и взглядом Шевченко на реформирование банковской системы.

Но решать вопрос пока планируется не ранее выделения нового транша МВФ, сообщают источники. Окончательное решение по программе Stand-By для Украины ожидается в ноябре. Украина сможет получить транш в размере 700 млн долларов.

Напомним, Кирилл Шевченко занимает пост главы НБУ с июля 2020 года. До этого пять лет был главой правления государственного "Укргазбанка".

Кирилл Шевченко

Екатерина Рожкова начала работать в руководстве НБУ с 2015 года на должности директора Департамента банковского учета (до этого работала в НБУ и частных банках). С 15 июля 2018 года занимает пост первого замглавы НБУ.

По информации СМИ, является фигуранткой расследования ГБР относительно хищения государственных средств и даже госизмены. Якобы во время национализации "ПриватБанка" Рожкова и еще ряд представителей руководства НБУ были причастны к передаче крупным международным компаниям частной информации.

Екатерина Рожкова

Андрей Пышный возглавлял "Ощадбанк" с 2014-го по 2020-й год. Является давним соратником Арсения Яценюка. Занимался ребрендингом "Ощада". Второй контракт с Пышным не заключили, конкурс закончился скандалом и его отменой.

Андрей Пышный

Под руководством Пышного "Ощадбанк" помог компаниям олигарха Андрея Веревского практически за копейки купить обанкротившийся завод по производству подсолнечного масла. Убыток государства составил более 6,7 млрд грн.