Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику

По информации "Телеграфа", партия будет называться "Партия Сергея Притулы"

Телеведущий и экс-кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула официально объявил, что создает свою политическую силу, с которой хочет идти на парламентские выборы.

О том, кто его финансирует, с кем займется партийным строительством и заберет ли часть "Голоса", читайте в материале "Телеграфа".

Первый блин комом

Телеведущий Сергей Притула уже длительное время занимается своей политической карьерой. Первый его поход в политику был с партией "Голос", 30 номером в списке, однако в парламент он так и не попал. Партия с трудом преодолела 5% барьер и в парламент прошло только 20 депутатов. Позже партия выдвинула Сергея Притулу кандидатом в мэры Киева, однако он занял третье место и мэром так и не стал. Вследствие, у Притулы начались конфликты с нынешним руководством партии в лице Киры Рудик, которую на этот пост после своего ухода из политики, лоббировал музыкант Святослав Вакарчук.

Уход из Голоса

В феврале нынешнего года Притула перестал быть членом политического совета по решению партии. При этом исключение из политсовета произошло максимально непублично, однако "Телеграф" первым тогда узнал о ротации в руководстве партии. После этого Притула оставался в партии и даже выражал намерения стать новым главой «Голоса», но получил отпор все той же Киры Рудик.

7 июня 2021 года шоумен и вовсе покинул политическую силу, заявив, что нынешнее руководство больше не придерживается изначальных принципов работы "Голоса". Тогда же летом "Телеграф" узнал о планах Притулы создать собственный политический проект. Шла речь о партии с правым уклоном.

После ухода из "Голоса" на него продолжила ориентироваться часть нардепов из одноименной фракции, которая вскоре создала отдельную группу "Справедливость". Сейчас в "Справедливость" входят 10 нардепов.

Сам Притула начал серию своих региональных поездок по Украине, во время которых он встречается с мэрами и представителями тех региональных ячеек "Голоса", которые не поддерживают нынешнее руководство партии.

Что дальше?

В своем последнем интервью Притула подтвердил слухи, которые давно ходят в политической тусовке: он создает свою политическую партию. По его словам, политсила пока на этапе своего формирования, но она будет создана с прицелом уже на следующие парламентские выборы. По информации "Телеграфа", партия будет называться "Партия Сергея Притулы", и соответствующие документы уже были поданы в Министерство юстиции. "Они пытались найти новые платформы, думали создавать политсилу на базе "Украинской галицкой партии", даже на платформе "Голоса", но поняли, что так, как они хотят, не получится. Потому и создали партию с нуля",- комментирует источник "Телеграфа", знакомый с ситуацией.

По словам самого Притулы, к нему также присоединится и часть "Голоса". Он рассказал, что поддерживает связь с нардепами Ярославом Юрчишиным, Александрой Устиновой, Романом Лозинским, которые входят в объединение "Справедливость". А также, с депутатами Сергеем Рахманиным, Рустемом Умеровым, Романом Костенко.

"Главные люди, которые сейчас занимаются этой партией – это Юрчишин и Лозинский. Первый отвечает за подбор кадров. Также, они думают брать себе людей из партии "Сила людей", из Галицкой партии. В регионах их поддерживает не так много ячеек, Днепр, Ровно, Одесса – нет. Евпак (глава Черкасской ячейки, кандидат в мэры Черкасс, — ред.) передумал вставать на их сторону, но он все решит в последний момент, пока будет наблюдать за ситуацией",- комментирует еще один собеседник "Телеграфа" в политикуме.

Стоит ожидать, что к Притуле присоединится и депутат Киевсовета Алина Михайлова, а, возможно, и другие представители "Голоса" из числа столичных депутатов.

Откуда деньги

Притула в интервью также рассказал о том, кто буде спонсорами его нового проекта. По его словам – это большой бизнес, с которым он уже давно ведет переговоры. "Сейчас ему готовы дать деньги Хомутынник (бывший народный депутат, экс-член партии регионов. Жены Притулы и Хомутынника — родные сестры — ред.). Его же ребята уже помогают Сергею с кампанией. Также готовы финансировать кампанию Андрей Веревский (экс-нардеп, совладелец "Кернел групп") и Томаш Фиала, но он готов вложить совсем немного и больше поддержать его медийно (Томаш Фиала — генеральный директор инвесткомпании "Dragon Capital", которая владеет холдингом НВ и изданием "Украинская правда" — ред.",- комментирует источник в депутатском корпусе.

Но как рассказал "Телеграфу" нардеп Ярослав Юрчишин, никаких олигархических денег в проекте не будет, в том числе, Михаила Фридмана и Виктора Пинчука, с которым ранее связывали Притулу.

"Создавать новую партию с олигархом – будет означать конец этого проекта. И меня точно не будет в этом проекте, если там будут деньги олигархов. Краудфандинг – это скорее долгосрочная цель, потому что сначала нужно поднять уровень благосостояния украинцев и потом обращаться к ним за финансовой помощью",- прокомментировал Юрчишин. Также он подтвердил, что собирать команду будущей партии будут действительно из желающих членов региональных ячеек "Голоса". "Все, кто будет иметь желание присоединиться, получат такую возможность. Но и не только они",- ответил он "Телеграфу".

Притула рассчитывает создать проект для патритотически настроенной украиноязычной аудитории, чтобы, в том числе, стать альтернативой для партии пятого президента Петра Порошенко. "Здесь даже Офис президента не станет противиться ему как кандидату и конкуренту, потому что Притула и его проект как раз сможет оттянуть голоса у Порошенко, с которым перманентно борется ОП",- прокомментировал один из нардепов на условиях анонимности.