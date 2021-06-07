Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии

Депутат Киевского совета от "Голоса" Алина Михайлова, вслед за Сергеем Притулой, покинувшем эту же партию, тоже объявила об уходе.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Очень прошу не ассоциировать меня в дальнейшем с общими голосованиями фракции "Голос" и построением коммунизма внутри партии. Голосование/действия фракции Голос и Алины Михайловой - это не тождественные вещи", - написала она.

При этом экс-депутат не собирается бросать политику.

"Я буду продолжать и дальше бороться с рсню не громкими фразами в фб, а как минимум противодействием российскому проекту бабьего яра, который, кстати, поддерживает как минимум 5 депутатов нашей фракции. Я продолжу и дальше действительно отстаивать интересы, в первую очередь, киевлян", - добавила Михайлова.

Как сообщал "Телеграф", несколько месяцев назад в "Голосе" был публичный конфликт, который фактически разделил парламентскую фракцию. При этом часть депутатов была ориентирована именно на Притулу. Тогда же ходили слухи о планах Сергея Притулы создать собственный политический проект с правым уклоном.