Гройсман, Разумков і навіть доктор Комаровський: кого Ахметов кинув на війну з Банковою

Багато прихильників президента почали виступати з його критикою

Останніми днями спостерігається активне збільшення критики на адресу президента Володимира Зеленського та його уряду від телеканалів бізнесмена Ріната Ахметова.

"Телеграф" розбирався, хто потрапив у цю "війну" як "зброя", котра дискредитує Зеленського.

Одним із головних "ударів у спину" президента є підтримка медіа-пулом Ахметова колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова. У цьому ще кілька місяців тому Разумков не так часто світився цих ресурсах, адже на це впливала неможливість ОП та найбагатшої людини країни домовитися.

"Ще до відставки, а тим більше після неї, Разумков отримав карт-бланш на каналах "Україна" та "Україна 24". Медійно Ахметов його тепер підтримує, і це не може не злити Зеленського", — розповів "Телеграфу" один із "Слуг народу" не під запис.

Але Разумков – не єдиний. Нещодавно з гострою критикою президентської партії "Слуга народу" публічно виступив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Через деякі нібито наявні домовленості особисто Зеленського Аваков не "зачепив", проте дісталося і Давиду Арахамії, і навіть РНБО.

Із останніх яскравих прикладів критики Зеленського – доктор Євген Комаровський. Як повідомляли джерела, йому також може надавати фінансову підтримку Рінат Ахметов.

Доступ до каналів бізнесмена також уперше за довгий час отримав головний політичний опонент Зеленського Петро Порошенко.

Згідно з кулуарними розмовами, найближчим часом цілком можна очікувати невдоволення Зеленським з боку Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана. Останньому, до речі, навіть пророкують ймовірне крісло прем’єра, якщо війна Ахметова проти Зеленського пройде успішно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зможе Володимир Зеленський таки спробувати сили на другому президентському терміні. Роздумами щодо цього поділився політичний психолог Валентин Кім.