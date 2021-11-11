Чому Зеленський посварився з Ахметовим і хто вийде переможцем із цієї війни

Найбагатша людина України Рінат Ахметов відкрито конфліктує з чинним президентом Володимиром Зеленським, використовуючи не лише власні медіаресурси, а й афілійованих з ним політиків та депутатів.

Незважаючи на впевненість "слуг народу" у тимчасовому охолодженні стосунків, у олігарха налаштовані серйозно похитнути й без того впавший рейтинг глави держави. З цією метою буде дано старт одразу кільком політичним проєктам, які боротимуться з президентом та його партією. Докладніше про ситуацію у матеріалі "Телеграфу".

Дружба дала тріщину

"Медовий місяць" Ріната Ахметова та Володимира Зеленського тривав майже два роки. Вигідно використовуючи свій медіа- та бізнес-вплив, Обленерго та ТЕС (що особливо актуально у світлі майбутнього енергетичного колапсу), кілька десятків депутатів у парламенті та представників минулої влади, які орієнтуються на волю олігарха, Ахметов вміло лобіював свої інтереси за нової влади. При цьому сам у боргу не залишався — сателіти влади регулярно ходили на ефіри каналів медіагрупи "Україна", які належать Ахметову, а депутати, пов’язані з мільярдером, підтримували необхідні владі законопроєкти.

Сам Ахметов стверджував, що бачився з президентом лише раз — під час зустрічі Зеленського з українськими олігархами на Банковій щодо допомоги бізнесу в боротьбі з COVID-19. Однак Радіо Свобода наприкінці літа минулого року фіксувала, як перший помічник президента Сергій Шефір таємно їздив до резиденції Ахметова під Києвом.

Публічно скандал про взаємини Зеленського та Ахметова за ці два роки спалахнув один раз, коли в Офісі президента обурилися підпільній роботі групи бізнесмена Іллі Павлюка на користь олігарха. Тоді парламентську групу, очолювану Дмитром Соломчуком, розпустили. Проте зараз вона нехай і неформально, але відновила роботу, проте вже під керівництвом Олега Марусяка.

"Дах" Разумкова

Новий конфлікт, який відбувається зараз між олігархом та політичною силою президента, спалахнув після того, як Ахметов став медійно підтримувати колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Ще до вересня у Разумкова був блок на каналах Ахметова, йому не давали багато ефірного часу, і це відображало результат домовленостей між ОП і Рінатом, — коментує нардеп "Слуги народу" не під запис. — Ще до відставки, а тим більше після неї, Разумков отримав карт-бланш на каналах "Україна" та "Україна 24". Медійно Ахметов його тепер підтримує, і це не може не злити Зеленського", — каже парламентар.

Ахметов вирішив показати, хто тут господар

Окрім Разумкова, Ахметов допомагає й іншим політикам, які критикують нинішню владу та особисто президента. Наприклад, із гучним інтерв’ю на каналі "Україна 24" виступив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І хоча особисто Зеленського Аваков не чіпав (через домовленості з президентом, про які писав "Телеграф" — Ред.), він обрушився з критичними зауваженнями на адресу голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та негативно висловився про рішення РНБО.

Як пояснюють джерела в різних політичних партіях, окрім згаданих Авакова та Разумкова, Ахметов медійно надаватиме підтримку Олегу Ляшку, Юлії Тимошенко, Арсенію Яценюку та Володимиру Гройсману. Останнього олігарх навіть хоче бачити наступним прем’єр-міністром, про що й домовляється із низкою політичних сил.

З критикою президента став виступати навіть професор Євген Комаровський, якого, за словами джерел видання, також підтримує Ахметов. Ба більше, на каналі олігарха вперше за майже рік з’явився п’ятий президент Петро Порошенко, який є сильним подразником Зеленського.

«Ахметов вирішив показати, хто тут господар. Його та його групу кілька разів «кинули». Наприклад, по ренті на руду почали завищувати ціни, порушувати домовленості. Рінат не любить, коли порушують домовленості», — коментує співрозмовник у партії «Слуга народу».

Хоча у «Слузі народу» є своя версія критики Ахметова.

«Я б не виділяв лише одного олігарха, очевидно, що підірвати довіру людей до президента прагнуть усі великі бізнесмени та їхні підручні політики. Точкою відліку став антиолігархічний пакет законопроєктів, яких якраз бояться олігархи, — заявив у коментарі «Телеграфу» нардеп Данило Гетьманцев. — Саме тому про абсолютно надумані помилки влади з екранів говорять умовні Разумкови, Яценюки та Гройсмани. Люди, які були у великій політиці, збанкрутували і дуже хочуть повернутися туди за будь-яку ціну, використовуючи телеканали та бажання олігархів дискредитувати президента», — переконує Гетьманцев.

Чим відповість Банкова

В Офісі президента, у свою чергу, сприйняли дані дії олігарха та пов’язаних з ним політиків як оголошення війни та почали розробляти «стратегію боротьби».

«З Ахметовим ця історія точно ненадовго. З огляду на те, що в енергетичних питаннях все одно треба буде домовлятися, — коментує не під запис один із топ-членів «Слуги народу». — А ось щодо політиків, які критикують Зе, інша історія. Щодо Разумкова у ОП була нарада. Можна позбавити його мандату, юристи шукають навіть реальний варіант. Питання в тому, що незрозуміло, чи була його заява про вхід у фракцію, чи він віддавав її до Апарату ВРУ. Можна навіть влаштувати безлад і так відібрати мандат, але виникає інше питання: навіщо робити з нього опозиціонера, якщо до виборів ще два роки. Він сам собою і загасне. По Авакову така ж історія: або піти шляхом правоохоронних органів, і заводити на нього справи, або дати спокій, оскільки електоральної загрози сам по собі він не несе, а кулуарно з нами він воював завжди», — каже наш співрозмовник.

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Однак, як пояснюють джерела у різних політичних силах, проігнорувати ситуацію команда президента не може, оскільки під загрозою другий термін Зеленського. Саме консенсус олігархів може перешкодити планам Зе знову обійняти президентську посаду.

«Але вони (Ахметов і Зеленський — Авт.) не перейшли «червоні» лінії, тому що прем’єр (Денис Шмигаль — Ред.) – людина Ахметова, тому що в заступники голови ОП взяли людину, яка працювала у SKM, тобто і Зеленський, і Ахметов залишають можливості подивитися один одному в очі і потиснути руки. Поки що йде перетягування канатів, на чиїх умовах далі вони співпрацюватимуть. Я більш ніж впевнений, що вони ще можуть спілкуватися. Просто Ахметов вирішив показати, чого він хоче, і дуже здивований відмовою Зеленського грати на його умовах. Ось він і використовує своїх політиків, лідерів думок, щоб позлити президента», — вважає політичний експерт Микола Давидюк.