Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны

Президенту придется договариваться с миллиардером

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов открыто конфликтует с действующим президентом Владимиром Зеленским, используя не только собственные медиаресурсы, но и аффилированных с собой политиков и депутатов.

Несмотря на уверенность "слуг народа" во временном охлаждении отношений, у олигарха настроены серьезно поколебать и без того пошатнувшийся рейтинг главы государства. С этой целью будет дан старт сразу нескольким политическим проектам, которые будут бороться с президентом и его партией. Подробнее о ситуации в материале "Телеграфа".

Дружба дала трещину

"Медовый месяц" Рината Ахметова и Владимира Зеленского продлился почти два года. Выгодно используя свое медиа- и бизнес-влияние, Облэнерго и ТЭС (что особенно актуально в свете грядущего энергетического коллапса), несколько десятков депутатов в парламенте, и представителей прошлой власти, которые ориентируются на волю олигарха, Ахметов умело лоббировал свои интересы при новой власти. При этом, сам в долгу не оставался — сателлиты власти регулярно ходили на эфиры принадлежащих Ахметову каналов медиагруппы "Украина", а депутаты, связанные с миллиардером, поддерживали необходимые власти законопроекты.

У самого Ахметова утверждали, что Ринат Леонидович виделся с президентом всего раз — во время встречи Зеленского с украинскими олигархами на Банковой по поводу помощи бизнеса в борьбе с COVID-19. Однако Радио Свобода в конце лета прошлого года фиксировала, как первый помощник президента Сергей Шефир тайно ездил в резиденцию Ахметова под Киевом.

Публично скандал о взаимоотношениях Зеленского и Ахметова за эти два года вспыхнул один раз, когда в Офисе президента возмутились подпольной работе группы бизнесмена Ильи Павлюка в интересах олигарха. Тогда парламентская группа, возглавляемая Дмитрием Соломчуком, была распущена. Однако сейчас она пусть и неформально, но возобновила работу, однако уже под руководством Олега Марусяка.

"Крыша" Разумкова

Новый конфликт, который происходит сейчас между олигархом и политической силой президента, разгорелся после того, как Ахметов стал медийно поддерживать бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Еще до сентября у Разумкова был блок на каналах Ахметова, ему не давали много эфирного времени, и это отражало результат договоренностей между ОП и Ринатом, — комментирует нардеп «Слуги народа» не под запись. — Еще до отставки, а тем более после нее, Разумков получил карт-бланш на каналах "Украина" и "Украина 24". Медийно Ахметов его теперь поддерживает, и это не может не злить Зеленского",- говорит парламентарий.

Ахметов решил показать, кто тут хозяин

Кроме Разумкова, Ахметов помогает и другим политикам, которые критикуют нынешнюю власть и лично президента. Например, с громким интервью на канале "Украина 24" выступил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. И хотя лично Зеленского Аваков не трогал (по причине договоренностей с президентом, о которых писал "Телеграф" — Ред.), он обрушился с критическими замечаниями в адрес главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и негативно высказался о решениях СНБО.

Как поясняют источники в разных политических партиях, кроме упомянутых Авакова и Разумкова, Ахметов медийно будет оказывать поддержку Олегу Ляшко, Юлии Тимошенко, Арсению Яценюку и Владимиру Гройсману. Последнего олигарх даже хочет видеть следующим премьер-министром, о чем и договаривается с рядом политических сил.

С критикой Зеленского стал выступать даже доктор Евгений Комаровский, которого, по словам источников издания, также поддерживает Ахметов. Более того, на канале олигарха впервые за почти год появился пятый президент Петр Порошенко, являющийся сильным раздражителем для Зеленского.

«Ахметов решить показать, кто тут хозяин. Его и его группу несколько раз «кинули». Например, по ренте на руду — начали завышать цены, нарушать договоренности. Ринат не любит, когда нарушают договоренности», — комментирует собеседник в партии «Слуга народа».

Хотя в «Слуге народа» есть своя версия критики Ахметова.

«Я бы не выделял только одного олигарха, очевидно, что подорвать доверие людей к президенту стремятся все крупные бизнесмены и их подручные политики. Точкой отчета стал антиолигархический пакет законопроектов, которых как раз боятся олигархи, — заявил в комментарии «Телеграфу» нардеп Даниил Гетманцев. — Именно поэтому об абсолютно надуманных ошибках власти с экранов вещают условные Разумковы, Яценюки и Гройсманы. Люди, которые были в большой политике, обанкротились и очень хотят вернуться туда любой ценой, используя телеканалы и желание олигархов дискредитировать президента»,- убеждает Гетманцев.

Чем ответит Банковая

В Офисе президента, в свою очередь, восприняли данные действия олигарха и связанных с ним политиков, как объявление войны и начали разрабатывать «стратегию борьбы».

«С Ахметовым эта история точно ненадолго. Учитывая, что в энергетических вопросах все равно нужно будет договариваться, — комментирует не под запись один из топ-членов «Слуги народа». — А вот по политикам, которые критикуют Зе, другая история. По Разумкову в ОП было совещание. Можно лишить его мандата, юристы даже ищут реальный вариант. Загвоздка в том, что непонятно, было ли его заявление о входе во фракцию, отдавал ли он его в Аппарат ВРУ. Можно даже пойти по беспределу и так отобрать мандат, но возникает другой вопрос: зачем делать из него оппозиционера, если до выборов еще два года. Он сам по себе и затухнет. По Авакову такая же история: либо пойти по пути правоохранительных органов, и заводить на него дела, либо оставить в покое, так как электоральной угрозы сам по себе он не несет, а кулуарно с нами он воевал всегда», — говорит наш собеседник.

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Однако, как поясняют источники в разных политических силах, проигнорировать ситуацию команда президента не может, так как под угрозой второй срок Зеленского. Именно консенсус олигархов может помешать планам Зе вновь занять президентский пост.

«Но они (Ахметов и Зеленский — Авт.) не перешли «красные» линии, потому что премьер (Денис Шмыгаль — Ред.)– человек Ахметова, потому что в заместители главы ОП взяли человека, который работал в SKM, то есть и Зеленский, и Ахметов, оставляют возможности посмотреть друг другу в глаза и пожать руки. Пока же идет перетягивание канатов, на чьих условиях дальше они будут сотрудничать. Я больше чем уверен, что они еще и могут общаться. Просто Ахметов решил показать, чего он хочет, и очень удивлен отказом Зеленского играть по его условиям. Вот он и использует своих политиков, лидеров мнений, чтобы позлить президента»,- считает политический эксперт Николай Давидюк.