Государство и Ахметов вступили в схватку из-за электроэнергии - пострадают ли украинцы?

Как повлияет конфликт государства и "ДТЭКа" за белорусскую энергию на ценах для украинцев

В то время как рядовые украинцы платят за свет по сниженному тарифу в 1,44 грн, государство и самый крупный частный производитель электроэнергии в стране «ДТЭК-Энерго» сцепились в схватке за белорусскую электроэнергию.

Так, еще в октябре стало известно, что на ноябрь Украина зарезервировала электроэнергию в России и Беларуси. Позднее глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорта не будет из-за отмены аукционов обеими странами.

"Телеграф" разбирался, чем грозят украинцам скандалы вокруг импорта электроэнергии.

Импорту из Беларуси быть, но немного и недолго

2 ноября Министерство энергетики Беларуси сообщило, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны с 14 часов до 21 часа.

В компании «Укрэнерго» поспешили объяснить, что электроэнергия в Украину из Беларуси поступает из-за повышенной аварийности на украинских ТЭС. Запрошенный объем аварийной помощи составил 3500 Мвт/ч.

В частности, в «Укрэнерго» рассказали об аварийном ремонте на четырех энергоблоках Кураховской, Бурштынской и Криворожской ТЭС, причем для покрытия дефицита пришлось запросить аварийную помощь еще и у Словакии. Объем этой помощи составил примерно 800 Мвт.

Государство или олигарх – кто виноват в поддержке диктатора

Крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, компания «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова сочла себя незаслуженно обвиненной в создании аварийных ситуаций в энергетике.

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Пресс-служба компании опубликовала сообщение, в котором обвинила государство в создании искусственного кризиса в энергетике. Также там рассказали, что ТЭС компании за последние три месяца работают сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ. Причем делает это, в том числе за счет бесплатной передачи части угля, закупленного для нужд «ДТЭК-Энерго».

«Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора, как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию в отношении недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это является попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтёров», — заявила пресс-служба «ДТЭК-Энерго» и потребовала от «Укрэнерго» опровержения обвинений в адрес компании о причинах срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.

Противостояние государства и крупнейшего частного производителя электроэнергии в Украине Рината Ахметова имеет давнюю историю.

Так, летом энергосектор то и дело лихорадило из-за резкого падения цен на электроэнергию, вывода в ремонт энергоблоков ТЭС «ДТЭК-Энерго», нехватки запасов угля (и эта проблема не решена до сих пор) и многого другого.

Также ДТЭК является последовательным противником импорта электроэнергии в Украину, что, разумеется, не в интересах Рината Ахметова контролирующего до 25% украинской энергетики. Импорт компания старается блокировать, в том числе, через суды.

Игры олигарха и государства: вырастет ли тариф на электроэнергию?

Впрочем, все это не слишком отражалось на украинцах. Более того, 11 августа Кабмин Украины снизил тариф на электроэнергию для населения с 1,68 грн до 1,44 грн за 1 Квт/ч. Правда при условии, что месячное потребление не превышает 250 Киловатт.

В целом, по мнению экспертов, на украинцев мало повлияет импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, поскольку ее доля в объем потреблении Украины не превышает 1% и потому роста тарифов можно не опасаться. Так, 3500 Мвт аварийной помощи от Беларуси составляют менее 1% от выработанной за 25-31 октября в Украине электроэнергии — 2,98 млн Мвт.

В то же время директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, что зимой вероятны веерные отключения электроэнергии из-за роста потребления электроэнергии, в том числе для обогрева жилья.

Дмитрий Марунич

В целом украинцам прогнозируют тяжелую зиму и непростой отопительный период из-за нехватки угля, природного газа и возможности роста тарифов на коммунальные услуги.