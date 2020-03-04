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Кто такой Денис Шмыгаль: биография нового премьера

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Кто такой Денис Шмыгаль: биография нового премьера
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Что мы знаем о Денисе Шмыгале, который сменил Алексея Гончарука на посту главы украинского правительства.

44-летний Денис Шмыгаль в 1997 году окончил Львовский политехнический институт по специальности менеджмент в производственной сфере, инженер-экономист, в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Институте региональных исследований НАНУ.

В начале карьеры работал на нескольких львовских предприятиях, стартовав в 1994 году с менеджера частного предприятия "О’кей", затем два года проработал бухгалтером в Электронбанке, после чего в 1997 году перешел бухгалтером на Львовский автобусный завод. В его структурах он проработал до 2006 года, дослужившись до должности директора по экономико-стратегическому развитию.

В 2006 перешел в инвестбизнес, где до 2008 года был директором по экономике инвесткомпании "Комфорт-Инвест" Владимира Кадушкевича, а затем еще год гендиректором "Росан-Инвест" владельца корпорации MEEST Ростислава Кисиля.

Фото: Facebook

Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр УкраиныЧитать полностью

В 2009 году впервые перешел на работу в органы власти, на четыре года ( с небольшим перерывом) став начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, когда ее возглавляли сначала совладелец ИДС Николай Кмить, совладелец Укргазбанка Василий Горбаль, экс-гендиректор "Укрзализныци" Михаил Костюк и экс-нардеп и прокурор Виктор Шемчук.

В 2014 году Шмыгаль более полугода проработал заместителем начальника главного управления Минхододов во Львовской области, а в 2015 году вернулся в частный сектор, став сначала советником президента, а затем гендиректором крупного производителя мороженного "Львовхолод".

В 2017 году он перешел на работу "ДТЭК Захидэнерго": сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам, а с начала 2018 года – еще и директором Бурштынской ТЭС.

После президентских выборов 2019 года Шмыгаль участвовал в конкурсе на главу Львовской облгосадминистрации, попав в тройку основных кандидатов, а в августе 2019 года возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

В начале февраля 2020 года Рада назначила его вице-премьером – министром развития громад и территорий, при этом Шмыгаль был представлен как наиболее успешный глава облгосадминистрации.

 

Фото: Facebook

В середине февраля в первом на новом посту интервью он высказался по ряду важных тем и вопросов:

о команде:

"В отношении заместителей, то у меня есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов. Поэтому часть заместителей останется, а часть будет заменена. Новая команда замов согласовывается с премьер-министром. Это профессиональные люди, с соответствующим опытом".

о госсекретарях:

"Госсекретарь - это государственный служащий, который прошел конкурс и является важным для институциональной памяти государства. Институт государственных секретарей создан для того, чтобы при политической смене министров не менялась очень резко государственная стратегия, чтобы государственная политики была последовательной".

о рынке земли:

"Неоднократно говорил, как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики, категорически поддерживаю введение рынка земли. Как, теперь уже, политик говорю, что этот рынок должен быть введен после общественной дискуссии, … несколько сотен поправок должны быть рассмотрены и учтены как требование общества к рынку земли. Как у каждого гражданина Украины у меня есть волнение относительно такого неизвестного для нас шага в части свободной торговли землей. Но рынок земли должен существовать, в противном случае мы порождаем коррупцию, злоупотребления и обворовываем наше государство".

о децентрализации:

"Украина очень разная. Большое государство с очень разнородными громадами, есть масса уникальных случаев. Мы должны найти компромисс между идеальными расчетными планами и особенностями в регионах.

Мы сейчас работаем над форматом проведения быстрой, но очень широкой общественной дискуссии. Изменения должны быть такими, чтобы удовлетворить украинское общество и быть лучшими для страны. Надо понять, что сегодня в Украине уже образовался довольно мощный слой местного самоуправления. Сегодня уже есть активная часть общественных лидеров на местном уровне, которые почувствовали как преимущества, так и недостатки самоуправления, и к их мнению стоит прислушаться.

Параллельно отдельные дискуссии будут идти по субрегиональном уровню. То есть, вопрос быть районным советам, районным администрациям, быть округам, быть областям. Здесь вопрос заключается в том, где будет концентрироваться региональный уровень управления и координации: в областях или районах.

В дискуссии о конституционной реформе будет также блок о завершении реформы децентрализации и ее продолжительность... Надо чтобы все знали, что если сегодня их по уважительным причинам объединяют, то в будущем они смогут отделиться

25 июля ЦИК объявит начало избирательной кампании. К этому времени мы должны завершить все технические и технологические вещи по формированию перспективных планов ОТГ".

о налоговой реформе:

"Я сейчас не готов дискутировать, потому что я еще не был вовлечен в этот процесс… Роль государства - это равномерное распределение возможностей и благ между гражданами государства. Если кому-то повезло, и он живет у крупного предприятия и у него все прекрасно, а кому-то не повезло, потому что он живет на депрессивной территории, где 70 лет Советский Союз добывал серу и там нет ни экологии ни промышленности, то государство должно позаботиться о таких людях. Налоговая реформа, конечно, будет о громадах и о людях, но государство тоже должно быть сильным".

о финансовой поддержке регионов:

(Государственный фонд регионального развития) будет трансформирован. Он задумывался как правильный фонд развития регионов, а работал как часть субвенции на закрытие социальных проблем. Об экономике в ГФРР речь шла очень редко. В моем понимании, основой обновленного фонда должен стать конкурс. Сначала надо доказать, что вы действительно хотите, потом, что вы можете софинансировать, затем предоставить гарантии, что вы это закончите".

о давлении и коррупции в строительстве:

"На меня трудно давить. Но я имею опыт работы в девелоперской компании, в инвестиционной компании и априори понимаю высокую коррумпированность строительного рынка.

Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, заражающий его коррупцией, и является основным генератором этой коррупции. Поэтому ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде".

о цифровизации:

"Цифровизация и "государство в смартфоне" решат большую часть существующих проблем (в строительной отрасли). Цифровые реестры не оставят возможностей для манипуляций".

о коммунальных тарифах:

"Коммунальные услуги в рыночной экономике являются товаром, как и любой другой товар. Но коммунальные услуги в Украине являются товаром, который сегодня требует пристального внимания от государства, потому что полноценный рынок этих услуг у нас еще не сформировался. Поэтому государство вынуждено сегодня вмешиваться и контролировать, чтобы защитить интересы людей.

Если мы говорим об электрической энергии и газе, то за энергоресурсы бизнес платит полную цену, население платит не полную, государство дотирует, потому что население не может заплатить полную цену, и это государственная регуляция. Но относительно других жилищно-коммунальных услуг - тепло, вода, водоотведение, вывоз мусора - это вопросы местного уровня: общин и городов. Государство в идеале не должно было бы вообще слышать об этой проблематике. Надо разделять государственный уровень и коммунальный.

Реформа ЖКХ должна заключаться в том, что мы должны открыть этот рынок для инвестиций и стабильно двигаться в части снижения стоимости услуг".

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль.
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