На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат

Парламентарий Роман Соха критиковал кадровые назначения власти и партию "Слуга народа"

В «Слуге народа» хотят забрать мандат у народного депутата Романа Сохи, который во вторник заявил о своём выходе из фракции и объявил о вступлении в МФО «Разумная политика» экс-спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил источник «Телеграфа» во фракции.

«Сейчас этим делом занимается НАБУ. Если подтвердятся факты его подкупа, то уже на этой неделе его в парламенте не будет. Он стал первой «тушкой» этого парламента», — рассказывает народный депутат на условиях анонимности.

Но главный момент, что Соха не избирался в парламент по списку партии, а шёл по мажоритарному округу, а значит не может автоматически лишиться депутатского мандата.

«Его делегировала партия, он же не шёл самовыдвиженцем, — ответил на это депутат от «Слуги народа». — Мы сейчас консультируемся с юристами, как это сделать (отобрать мандат — ред.). Четверо юристов и все говорят разное. Над этим сейчас работают правоохранительные органы, потому что может быть факт подкупа некоторыми людьми, у которых цель развалить монобольшинство», — пояснил собеседник.

«Есть разъяснения Конституционного суда по списочникам, а вот по мажоритарщикам ничего не сказано и есть правовая неопределённость, то есть это сложно осуществить, но все-таки возможно»,- добавил не под запись один из нардепов-юристов.

Напомним, что ранее народный депутат Роман Соха с трибуны парламента заявил о выходе из фракции, раскритиковав кадровые назначения власти и партию «Слуга народа». Как известно, часть депутатов из монобольшинства сейчас ориентируются на Дмитрия Разумкова, который получил поддержку миллиардера Рината Ахметова. В МФО "Разумная политика" бывшего спикера вошли более 25 нардепов. Ожидается, что на следующие выборы Разумков поведет собственную партию.

При этом с новой силой разгорается война между Ахметовым и Владимиром Зеленским. В ходе своего обращение с трибуны Верховной Рады в среду президент несколько раз наехал на бизнесмена, не называя его фамилии. Конфликт между главой государства и самым богатым человеком страны возник сразу по ряду причин, в том числе по так называемому "закону о деолигархизации" и повышению ренты на добычу недр. Журналисты узнали, что между Ахметовым и Зеленским был личный разговор, после которого в медиа-поле началось настоящее "рубилово".

По информации "Телеграфа", в сложившихся условиях президент и его команда решили сформировать новый медиа-холдинг на базе государственных каналов "Рада" и "Дом".