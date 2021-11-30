Спасать рейтинги Зеленского и "слуг народа" будет новый медиа-холдинг, но заплатит за это каждый

В команде президента уже давно думают о том, чтобы усилить медиа влияние для "Слуги народа"

Параллельно с борьбой против влияния олигархов на прессу, команда Владимира Зеленского решила сделать "ход конем" и создать целый медиа-холдинг, который будет освещать деятельность "слуг народа". Причем, по большей мере, за наши с вами средства. Как это возможно? Рассказываем схему.

Сразу двое источников в Верховной Раде сообщили "Телеграфу", что в партии "Слуга народа" хотят осовременить парламентский телеканал "Рада" и превратить его в полноценный новостной ресурс.

"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов. Для этого планируют привлекать продакшн со стороны", — комментирует собеседник в депутатском корпусе.

По словам ещё одного нардепа, консультации по реформированию "Рады" предоставляет медиа-менеджер Алексей Семёнов, который занимался созданием каналов NewsOne, "112 Украина", "Прямой".

Как известно, сейчас государство, а значит Зеленский и команда, имеет в управлении телеканал "Дом", но с ним не все так просто.

"Плюс телеканала "Рада" в том, что у него есть лицензия на вещание по всей Украине, тогда как "Дом" вещает только на временно неподконтрольные территории Украины — Донбасс и Крым", — говорит ещё один собеседник издания.

В команде президента уже давно думают о том, чтобы усилить медиавлияние для теряющей рейтинги "Слуги народа". Особенно остро этот вопрос встал с учетом указания Офиса президента отказаться от участия в эфирах каналов Рината Ахметова. Не секрет, что между олигархом и президентом пробежала черная кошка и после жесткого разговора они не общаются, а наоборот — открыто воюют.

"Есть идея создать целый холдинг, куда бы вошли каналы "Дом" и "Рада". Понятно, что на "Раду" формально будут звать всех депутатов, но по факту, этим будут заниматься "Слуги", — добавляет собеседник в монобольшинстве. По данным издания, в холдинг неформально может войти также телеканал 24, который связывают с мэром Львова Андреем Садовым.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук косвенно подтвердил информацию "Телеграфа".

"Канал "Рада" действительно ждёт масштабная реорганизация, но этим занимается Александр Корниенко (первый вице-спикер парламента, — ред.). Смогу предметно комментировать, когда уже будут серьёзные наработки", — ответил Стефанчук в комментарии изданию.

Напомним, Зеленский пролоббировал принятие так называемого "закона о деолигархизации", который должен был уменьшить влияние крупного бизнеса на медиа и политическую жизнь страны. При этом у президента Зеленского сейчас большой список если не "врагов", то как минимум "оппонентов" из числа бывших соратников и представителей власти. И бороться без собственного телеканала будет непросто. Телеканалы "Рада" и "Дом" финансируются налогоплательщиками.