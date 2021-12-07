Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги

Помогать команде президента будут влиятельные медиаменеджеры и бизнесмены

«Слуги народа» решили заняться большим «медиа строительством», в рамках которого будет переформатировано несколько телеканалов, в том числе, и парламентский канал «Рада». Главная цель таких преобразований – большее представительство «слуг народа» в медиа и повышение их рейтингов перед выборами. Подробнее о ситуации в материале «Телеграфа».

Ахметов всему виной.

Из-за конфликта между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым Офис президента запретил депутатам от "Слуги народа" ходить на эфиры телеканалов олигарха. В связи с этим у "слуг" возникла задача, как и чем компенсировать представительство в медиа.

Не секрет, что в том числе телевизор в свое время помог Зеленскому стать главой государства, а потому в его команде понимают важность этого фактора перед следующими выборами. Ранее народные депутаты и представители Офиса президента были достаточно частыми гостями как ток-шоу Савика Шустера на "Украине 24", так и других программ на каналах Ахметова. Сейчас же, как не под запись говорят депутаты в политсиле, действует запрет даже на включения из Верховной Рады. Исключение – брифинги нардепов, которые остаются доступными для всех телеканалов.

Медийные союзники

В сложившейся ситуации в ОП начали искать выход, и нашли: во-первых, переформатировать телеканал "Рада" и модернизировать государственный телеканал "Дом", расширив его вещание на всю Украину (сейчас вещает на временно оккупированные территории — Авт.). Кроме того "реформы" затронут "24 канал", который принадлежит жене мэра Львова Андрею Садового. Также на власть будет работать канал Live (в прошлом Kyiv Live, — Ред.), который принадлежит застройщику и нардепу Вадиму Столару, и его новый киевский канал Типичный Киев.

«Столар в последнее время сблизился с Офисом президента, а конкретно – с Андреем Ермаком (глава ОП, — Ред.). После своего конфликта с Кличко, а также, усилившимся в одно время влиянием Комарницкого в Киеве (Денис Комарницкий, застройщик, — Ред.), Столар давно хотел вернуть себе звание «серого кардинала» Киева. Поэтому он сейчас на контакте с Ермаком и готов предоставлять свои медиа-площадки для нужд власти»,- комментирует источник «Телеграфа» в политикуме.

По информации нашего издания, сейчас медиа Столара расторгло контракт с Институтом когнитивного моделирования, который должен был заниматься ребрендингом телеканала, и вернул на канал медиа-менеджера Алексея Семенова. Его задача – сделать из Live всеукраинского вещателя и увеличить рейтинги канала.

"Рада" для всех, но больше для "слуг"

Но главной «кнопкой» во всей этой истории должен стать парламентский канал «Рада». «Телеграф» первым среди украинских медиа написал о том, что из канала планируют сделать обновленный вещатель и что туда также зашла команда Алексея Семенова и менеджмент, работавший на канале "112 Украина" до его перехода под влияние Виктора Медведчука.

Телеканал и раньше хотели модернизировать и сделать более современным, были попытки даже при спикере Дмитрии Разумкове, однако ему, как говорят собеседники во власти, «не готовы были давать под это деньги», намекая на самостоятельность уже бывшего главы ВРУ. Но к этой идее вернулись после отставки Разумкова, а вернее, после назначения главой Аппарата Верховной рады Вячеслава Штучного. Последний, по словам источников «Телеграфа» в парламенте, курирует весь организационный процесс. Хотя в комментарии нашему изданию глава парламента Руслан Стефанчук утверждал, что весь процесс ведет не Штучный, а первый вице-спикер Александр Корниенко.

«Корниенко, скажем так, следит за этим процессом, чтобы потом никто не сел, так как это все таки государственные деньги. И он является публичным отражателем процесса. В ОП этот процесс курирует Кирилл Тимошенко (замглавы ОП, — Ред.), а вот за техническим процессом действительно следит Штучный, на Семенове ребрендинг, он — креативный директор, и зайдет на канал не больше, чем на два месяца»,- комментирует «Телеграфу» один из нардепов на условиях анонимности.

Сам Корниенко в кулуарах парламента сказал, что изменения на канале "Рада" коснутся «картинки». Будут созданы ток-шоу, обновится вещание, техническое оснащение канала. Планируется, что студия канала расположится на втором и третьем этажах Верховной рады, а также, в Кабмине. "Телеграф" видел фото уже готовой студии, она выполнена в сине-желтых цветах с тризубом.

За праздник заплатим мы сами

Планируется, что Рада также будет освещать и деятельность Кабмина. По словам собеседником в политикуме, «президенту обещали, что канал начнет вещание уже 15 декабря», но по срокам не успевают все закончить». Тем не менее, в тестовом обновленном режиме канал начнет работать уже со следующей сессионной недели.

На финансирование канала Рада на 2022 год было выделено более 58 млн гривен. Но также было проголосовано постановление №6367, согласно которому канал "Рада" и газета "Голос Украины" в 2022 году получат еще 320 млн гривен. Такая сумма была прописана в проекте госбюджета, который утвердил профильный комитет.

«Увеличить по общему фонду расходы развития по бюджетной программе «Освещение деятельности ВРУ через телевидение и радиовещание, финансовая поддержка изданию "Голос Украины" на 320.000 тыс. грн»,- говорится в документе.

Это же в комментарии подтвердил и министр финансов Сергей Марченко. Однако тратить эти деньги непосредственно телеканал "Рада" не будет. Как сообщают собеседники в парламенте, предоставлять контент телеканалу Рада будет внешний продакшн.

«Из Офиса президента сказали, что канал "Рада" неэффективен, и мол, давайте вы будете заказывать контент извне. Можно объявить под это фиктивный тендер, но победитель уже будет известен заранее. Представители этого продакшна уже проводят собеседования»,- говорит наш источник. Как удалось выяснить «Телеграфу», этот же продакшн летом организовывал концерт на День независимости.

Согласно данным Прозорро, концерт организовывало ЧП «ПКС», учредителями которого являются Юрий Кошель и Мария Семенова. Кошель также учредитель компании «Ивент агентство ЛМ продакшн».

«По сути, технику на сам канал "Рада" покупать почти не будут, а будут привлекать. Канал станет "прокладкой". "Рада" очень интересен тем, что у него лицензия на всеукраинское вещание, сейчас "слугам" это выгодно, так как лишившись каналов Ахметова, им нужно где-то доносить свою позицию. Формально баланс мнений может и будет соблюден, но задача у ОП прежде всего освещать деятельность своих депутатов»,- комментирует источник издания.

Лица "Рады"

На канале, как говорят собеседники в медиа-сообществе, в качестве ведущего может появиться блогер, политтехнолог и основатель канала «Исландия» Владимир Петров. Вполне возможно, что ему составит компанию и блогер Сергей Иванов, который ранее работал на "1+1". Шеф-редактором станет Наталья Яструбенко, работавшая на "112 Украина" в «домедведчуковский» период. «Телеграф» направил запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию на канал «Рада», однако до сих пор не получил ответа. Также издание направит запрос руководителю Аппарата Рады.

Что касается телеканала ДОМ, то туда уже зашла команда "112 Украина" и NewsOne, и также набирают людей. В планах не только расширить вещание на всю Украину, но и создание радио «ДОМ». Риторика этого телеканала будет направлена на пиар власти.

В целом, если удастся реализовать все задуманное, то у Зе-команды действительно получится создать что-то вроде нового медиа-холдинга, который пусть и не будет оформлен юридически, но будет объединен одной целью: создание положительного имиджа «Слуге народа» и ее сателлитам. А перед выборами президента и парламента это особенно важно.