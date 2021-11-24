Укр

"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова Новость обновлена 24 ноября 2021, 14:56
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова

Конфликт между президентской партией и медиа набирает обороты.

Официальные власти уже не впервые сталкиваются с медиа Ахметова и резко отзываются о контенте телеканалов. Так, на программу Савика Шустера, посвященную "вагнеровцам", приглашали и президента Владимира Зеленского, и главу его Офиса Андрея Ермака. В Офисе президента отказались в резкой форме, упомянув отказ выполнять олигархические желания. Партийцы "Слуги народа" 24 ноября приняли решение игнорировать два телеканала, принадлежащие Ринату Ахметову: "Украина" и Украина24". 

Об этом написала спикер партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук в Телеграм

Причиной такого решения назвали превращение медиа в "корпоративный рупор для шантажа государства и общества". В "Слуге народа" заявляют, что именно собственник отвечает за контент в эфире. В партии считают, что на дискуссии на каналах — проплаченные и модерируются в корпоративных интересах ДТЭК. 

Решение может быть пересмотрено в случае, если журналистам разрешат вернуться к стандартам работы — сказано в сообщении. 

В заявлении также отмечено, что на каналах распространяют фейки и манипулируют с целью продвижения бизнес и политических интересов собственника. 

"Телеграф" ранее писал про конфликт между бизнесменом Ринатом Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне также сообщалось о снятии с повестки в Верховной Раде "антиахметовского" законопроекта.

Теги:
#Ринат Ахметов #Владимир Зеленский #Слуга народа
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