"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности
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Конфликт между президентской партией и медиа набирает обороты.
Официальные власти уже не впервые сталкиваются с медиа Ахметова и резко отзываются о контенте телеканалов. Так, на программу Савика Шустера, посвященную "вагнеровцам", приглашали и президента Владимира Зеленского, и главу его Офиса Андрея Ермака. В Офисе президента отказались в резкой форме, упомянув отказ выполнять олигархические желания. Партийцы "Слуги народа" 24 ноября приняли решение игнорировать два телеканала, принадлежащие Ринату Ахметову: "Украина" и Украина24".
Об этом написала спикер партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук в Телеграм
Причиной такого решения назвали превращение медиа в "корпоративный рупор для шантажа государства и общества". В "Слуге народа" заявляют, что именно собственник отвечает за контент в эфире. В партии считают, что на дискуссии на каналах — проплаченные и модерируются в корпоративных интересах ДТЭК.
Решение может быть пересмотрено в случае, если журналистам разрешат вернуться к стандартам работы — сказано в сообщении.
В заявлении также отмечено, что на каналах распространяют фейки и манипулируют с целью продвижения бизнес и политических интересов собственника.
"Телеграф" ранее писал про конфликт между бизнесменом Ринатом Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне также сообщалось о снятии с повестки в Верховной Раде "антиахметовского" законопроекта.
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