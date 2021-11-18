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Нашумевший "антиахметовский" законопроект 5600 поставили на паузу: известна возможная причина

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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314 нардепов решили снять законопроект с повестки голосования Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:29
314 нардепов решили снять законопроект с повестки голосования

Все произошло так, как предсказывали источники "Телеграфа" со ссылкой на конфликт ОП с Ахметовым

В четверг, 18 ноября, парламентарии сняли с повестки заседания законопроект №5600, который в народе получил название "ресурсного" и "антиахметовского".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Голоса "За" отдали 314 народных избранников, хотя необходимо было почти на сотню меньше — 226. Снятие данного законопроекта было инициировано нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем.

К слову, суть данного проекта заключается в том, чтобы с целью обеспечения сбалансированности налоговых поступлений ввести новые налоги и увеличить рентные платежи. Под удар попадут многие, включая украинских аграриев.

Отметим, что все произошло именно так, как и анонсировал "Телеграф" со ссылкой на несколько источников в парламенте, а причина — возможный конфликт Офиса президента и олигарха Рината Ахметова, по которому закон может ударить сильнее всего. Инсайдеры рассказали, что на заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября обсуждался законопроект 5600, и было решено принять его в первоначальной форме — без правок профильного комитета ко второму чтению. Но так как в этом случае Ринату Ахметову пришлось бы платить ренту на руду намного выше, чем это было бы в версии комитета, наметился конфликт, в результате чего законопроект на голосование решили пока не выносить.

Напомним, ранее "Телеграф" разъяснял, в чем важность токсичного законопроекта 5600.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Ринат Ахметов #Офис Президента
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