Из-за Ахметова в Раде нет голосов за нашумевший "ресурсный" законопроект 5600 - источники

За законопроект отказываются голосовать и другие олигархические группы в Раде

За резонансный законопроект №5600, который ещё называют "ресурсным" и "антиахметовским", в парламенте сейчас нет голосов. Поддерживать законопроект отказывается группа депутатов, ориентирована на олигарха Рината Ахметова, рассказало «Телеграфу» несколько собеседников в разных политических силах.

"На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник (15 ноября — Авт.) обсуждался законопроект 5600, и было решено голосовать его в первоначальной форме — без правок профильного комитета ко второму чтению. А это означает, что тот же Ахметов или Жеваго будут платить ренту на руду выше. Намного выше, чем это было бы в версии комитета. Естественно, дело в конфликте между Ахметовым и Офисом президента. Но теперь группа его депутатов, и люди, связанные с ним, не будут голосовать за 5600",- комментирует источник в правящей партии.

Ещё один собеседник подчеркнул, что именно из-за нехватки голосов, законопроект и не вынесли в сессионный зал в среду, 17 ноября

"Не будут кроме ахметовских, голосовать ещё и люди Пинчука, Косюка, потому что для них это тоже про высокие налоги. По сути, депутаты сами себя перехитрили, когда впихнули в этот законопроект все сферы сразу. Теперь возникают вопросы, как его принять до голосования за бюджет на 2022 год во втором чтении, который хотели рассматривать уже со вторника. Ведь доходы от 5600 уже заложены в проект бюджета", — комментирует один из внефракционных депутатов.

Вместе с тем, глава бюджетного комитета в парламенте Юрий Аристов прокомментировал "Телеграфу", что даже если народные депутаты не проголосуют за законопроект 5600, Минфин найдёт источники доходов для госбюджета на следующий год.

"Я не могу прогнозировать, как будет проходить голосование по законопроекту 5600 — мы вскоре все увидим в сессионном зале. Конечно, Министерство финансов рассчитывает на этот законопроект, как на источник дополнительного ресурса. Но это не значит, что Минфин не найдет средства без принятия этого законопроекта. Они сейчас работают над нашими поручениями относительно возможностей дофинансирования предложений народных депутатов по Госбюджету-2022. И найти средства — это их профессиональная обязанность", — прокомментировал он "Телеграфу".

Напомним, ранее "Телеграф" разъяснял, в чем важность токсичного законопроекта 5600.