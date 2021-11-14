Рада возьмется за два резонансных закона: в чем их важность

На будущей пленарной неделе, с 16 по 19 ноября, Верховная Рада намерена рассмотреть резонансный законопроект № 5600, известный как «ресурсный». С целью обеспечения сбалансированности налоговых поступлений нардепам предлагают ввести новые налоги и увеличить рентные платежи. Под удар попадут многие, включая аграриев.

Как уверяет нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк, за налоговый законопроект №5600, который не смогли принять в сентябре, намерены голосовать в среду, 17 ноября, причем по спецпроцедуре.

А в пятницу, 19 ноября, хотят голосовать за применение такой процедуры еще к одному законопроекту – №3739 касательно локализации в отдельных отраслях украинского машиностроения.

К нему ко второму чтению подали 2170 правок, уверяет Железняк.

Эксперты рассказали «Телеграфу», чего ожидать от Рады в ракурсе голосования за данные законопроекты, а также – почему они вызывают такой резонанс.

Тень Разумкова

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак акцентирует, что следующая неделя Рады имеет финансово-экономический оттенок. А это означает, что при рассмотрении таких вопросов обостряется лоббистская деятельность депутатов, связанных с крупным бизнесом и олигархами.

«В принципе, следующая неделя интересна двумя фактами. Первый – как будут голосовать депутаты, вошедшие в созданное экс-спикером Дмитрием Разумковым межфракционное объединение «Разумная политика».

Это будет свидетельствовать о том, насколько серьезно готовы около 20 членов монобольшинства пойти на кризисные взаимоотношения с Офисом президента. Второй момент – какие преференции выбьют для себя олигархи и их лоббисты в стенах Рады. Ведь рассматривать будут бюджетные вопросы, налоговый законопроект 5600, законопроект о локализации в отдельных отраслях промышленности, законопроект о виртуальных активах», – отмечает Олег Постернак.

Токсичный № 5600

По мнению политтехнолога, учитывая тот факт, что ко второму чтению в законопроекте 5600 была снижена налоговая нагрузка на добычу железной руды (рента привязывается к рыночной мировой цене на руду), это может стать предвестником завершения политического конфликта между властью и Ахметовым.

«Хотя риск принятия этого законопроекта состоит в том, что его нормы непосредственно зацепят обычных людей, продающих на рынках свою продукцию и планирующих купить новую квартиру. Особо болезненным будет удар про аграриям, так как депутаты вроде бы оставят норму о минимальных налоговых обязательствах, которые будут рассчитываться по формуле с учетом уплаты других налогов (сумма всех налогов с пользователей земли не может быть меньше 5% стоимости земли). Если оказывается меньше – придется доплачивать», – поясняет Олег Постернак.

Он также считает, что принятие этого закона может привести к росту цен на мясо и яйца, так как из 4 группы плательщиков единого налога планируют исключить производителей животноводческой продукции.

«В случае, если во время голосования проект закона снова резко «преобразится» в угоду определенным финансово-промышленным группам, возникает проблема сбалансированности бюджета, – прогнозирует Олег Постернак. – ведь его проект на 2022 год был подготовлен с учетом как раз доходов от новых фискальных правил».

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат называет законопроект №5600 токсичным. И подчеркивает, что продвигает его непосредственно Налоговый комитет, во главе которого стоит Даниил Гетманцев, ставший чуть ли не врагом №1 для предпринимателей Украины.

«В случае принятия этого законопроекта, он сделает бизнес климат в стране не просто токсичным для всех субъектов хозяйственной деятельности, но и в некоторых случаях – просто неприемлемым. Ведь в разы вырастут риски административного давления со стороны контролирующих органов, – поясняет Андрей Гарнат. – Такие законопроекты лучше сразу аннигилировать, не доводя до вынесения на голосование. Ведь еще при первом столкновении этого «чуда враждебной мысли» с бизнес- и экспертным сообществом, документ получил шквал аргументированных негативных оценок. Впоследствии они вылились в более 11000 правок. Понятно, что из этой законодательной инициативы уже не в состоянии получиться нормального, справедливого, ведущего к развитию закона».

Позитив и риски локализации

А вот законопроект №3739 о локализации при госзакупках машиностроительной продукции путем внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» Андрей Гарнат считает положительным. И напоминает суть предложений: в течение трех лет должна быть увеличена (до 60%) доля госзакупок продукции, произведенной украинскими предприятиями в таких отраслях как железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, машиностроение, коммунальная и спецтехника.

«Данный законопроект создаст предпосылки как к развитию отечественного машиностроения, так и к частичному переносу зарубежными компаниями производств на территорию Украины. Это повлечет за собой создание новых рабочих мест, развитие смежных отраслей, положительно скажется на платежном балансе (за счет снижения импорта), и в итоге, поднимет ВВП», – поясняет эксперт.

Впрочем, отмечает он, коррупционные риски при этом никуда не денутся.

«Скорее всего, распределение заказов будет отчасти происходить «традиционным» для нашей страны образом. С «откатами», взятками и прочим. Но сейчас важно заложить сам механизм поддержки отечественного производителя и развития стратегических отраслей промышленности, – говорит Андрей Гарнат. – А вычистить и оздоровить государственный менеджмент мы сможем уже на следующих выборах при перегрузке законодательной власти и смене государственного аппарата».

Олег Постернак отмечает, что №3739, по идее, должен защитить Украину от интервенции иностранных промышленных производителей. И это вписывается в стратегию государственного протекционизма.

«Невозможно поднять экономику Украины, если не создавать рабочие места и не развивать собственное производство, – поясняет он. – Однако есть риски, связанные с соблюдением Украиной взятых обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС».

Ранее «Телеграф» сообщал, что в сентябре 2021 год, спустя два года после первой инициативы, в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам.