Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий

Бывший глава украинского парламента, первый номер в списке партии "Слуга народа" на выборах-2019 Дмитрий Разумков, отправленный своими коллегами в отставку 7 октября, спустя месяц, 8 ноября, анонсировал создание нового межфракционного объединения депутатов "Разумная политика". Пока в него вошли 25 нардепов, в основном из фракции "Слуга народа".

Понятно, что Банковая этого так не оставит.

Есть вариант продолжать его дискредитацию. Чем сейчас активно, но как-то бессмысленно занимаются пропагандисты Банковой. Там слабовато в последнее время с креативом. Не понятно, для кого делаются выпады в стиле: Разумков похож на молодого Януковича и так далее. Очень странные "аргументы", чтобы очернить экс-спикера. Создается впечатление, что есть несколько Телеграмм-каналов, которые читает президент. И они выдают тезисы, которые могли бы по каким-то причинам его порадовать. Эффект от этого – нулевой.

Второй вариант – бить по полной программе. По беспределу. Съезд, исключение из партии, лишение мандата. Хоть адекватные люди понимают, что рейтинг Разумкова это не собьет – скорее наоборот. А при наличии медийных площадок, которые у него сейчас есть, тот факт, что его еще и мандата лишат – будет только в плюс. Статус "жертвы режима" лишь добавит баллов.

Но у власти, похоже, ситуация настолько плохая, что они боятся уже не столько рейтингов Разумкова (это вопрос завтрашнего дня, президентских и парламентских выборов), а того, что чем ниже будет рейтинг у них, тем привлекательнее будет выглядеть Разумков для части нардепов и избирателей. Это же не к Порошенко идти или к Тимошенко. Разумков позиционирует себя как "чистый Зеленский", как Зеленский, который не разочаровывает (обещал одно, делает другое), как Зеленский – кандидат в президенты.

Разумков уже сейчас говорит об этом: Зеленский пошел не по тому пути, мы шли во власть не для этого, президент и его окружение ступили на скользкую дорожку.

А я типа – верный ленинец, сделаю всё, что обещал Зеленский и "Слуга народа", но не сделали.

И у "зеленых" может возникнуть ситуация, что к Разумкову из фракции примкнут не 20 человек, как сейчас, а 30-40. А это уже серьезнейшая проблема. Чем больше будет такой фронды, тем дороже будут любые договоренности с другими – с теми же партийными группами "Доверие", и "За будущее", с внефракционными. Уже сейчас всё голосуется на пределе, своими силами "слуги" не тянут. А так будет еще проблематичнее. И голоса в поддержку тех или иных инициатив будут стоить всё дороже. Чем хуже у "слуг" будет ситуация, тем больше им будут выкручивать руки ситуативные партнеры.

Возникнет и закономерный вопрос – какое вы монобольшинство? Создавайте новую коалицию. А тут новые вопросы. С кем? Как? Какой ценой? Опять что-то надо предлагать-отдавать. И всё это создает огромные проблемы касательно получения нормального результата на будущих выборах – когда бы они ни прошли.

Не верю, что в ситуации с конфликтом Разумков-Офис президента кто-то пойдет на попятную, что они договорятся. Разумков, похоже, сознательно более года шел на этот конфликт. Он политтехнолог, видел всё, что происходит, понимал, что с этой властью придется разойтись. Не потому что такой принципиальный или моралист. А потому что путь, которым идет "зеленая власть", ведет к краху. Как в свое время Януковича.

Глава ОП Ермак нашел струны у Зеленского, на которых играет. При этом сам делает всё, что хочет. Нет развития страны, есть обогащение определенной группы людей при власти. Причем эти люди зачастую даже не побеждали в 2019-м, во время выборов. Посмотрите, вокруг Зеленского практически не осталось тех, с кем он шел изначально.

Будущего при такой модели власти нет.