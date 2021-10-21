“Слуга народа" не первая: каким партиям украинцы отдают предпочтение (инфографика)

Восьмерку лидеров замыкает "Украинская стратегия Гройсмана"

Впервые за долгое время политическая сила "Слуга народа" утратила лидерство в партийном рейтинге среди украинцев, оказавшись на втором месте.

Такие свежие данные демонстрирует последний политический опрос, проведенный специалистами Киевского международного института социологии (КМИС).

Ненамного, всего на 0,2%, но "Слуг" успели опередить их главные политические оппоненты — партия "Европейская солидарность". Таким образом 15,7% опрошенных социологами людей подтвердили, что хотели бы видеть в парламенте именно представителей "ЕС".

Второе место, как уже упоминалось, осталось за "Слугой народа" (15,5%), третье — за "Батькивщиной" (13,6%). Также в пятерку лидеров вошли такие партии как "ОПЗЖ" и "Сила и честь".

К слову, по сравнению с сентябрьскими данными, что "ЕС", что "Слуга народа" немного потеряли в рейтинге. При этом заметно выросли электоральные симпатии у "Батькивщины" (+2,8%) и "ОПЗЖ" (+1,4%).

Более детально с политическими предпочтениями украинцев вы можете ознакомиться в инфографике "Телеграфа":

Свежие данные КМИС

Добавим, что опрос КМИС проводился с 15 по 18 октября 2021 года. В исследовании засчитаны голоса людей, которые определились со своим выбором и были бы готовы проголосовать за конкретную партию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие факторы, по мнению политэксперта Алексея Гараня, могут влиять на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского.