Правящие политсилы потеряли рейтинг в пользу Смешко, Ляшко, Гройсмана и Медведчука (свежие опросы)

Рейтинг партий изменился, хотя в лидерах все еще "Слуги народа" и "Евросолидарность"

В Украине за последние несколько месяцев вырос рейтинг некоторых партий, которые ранее не проходили в Верховную Раду, потому что имели поддержку населения менее 5%. Речь идет про "Украинскую стратегию Гройсмана", Радикальную партию и "Оппозиционный блок". В то же время лидеры партийного рейтинга остались неизменными, как и первые позиции президентского рейтинга.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Свежий рейтинг президентов

Если бы президентские выборы проходили в середине сентября, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский — его поддержали 25,4% всех опрошенных и 33,3% респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором.

На втором месте свежего президентского рейтинга оказался пятый президент Украины Петр Порошенко. Его поддержка составила 12,8% среди всех опрошенных, и 16,8% среди тех, кто определился.

В топ-3 президентского рейтинга вошла также Юлия Тимошенко (7,8% и 10,3% соответственно). Далее следуют Юрий Бойко (7,2% и 9,5%) и Игорь Смешко (6,6% и 8,7%).

КМИС отмечает, что за последние несколько месяцев (с июня месяца) рейтинги президентов значительным образом не изменились и колеблются лишь в пределах статистической погрешности.

Более подробно о президентском рейтинге в инфографике "Телеграфа":

Свежий рейтинг партий

По сравнению с президентским рейтингом, где все осталось стабильным, рейтинг партий таки изменился. В частности, с июня месяца поддержка выросла у "Оппозиционного блока", Радикальной партии и "Украинской стратегии Гройсмана". Если раньше они имели поддержку меньше 5%, то сейчас их поддержали 5% граждан и выше, а это означало бы, что они прошли в Верховную Раду, если бы выборы проходили сейчас.

Лидеры партийного рейтинга несколько утратили в поддержке, однако остались неизменными — "Слугу народа" поддержали 20%, "Европейскую солидарность" — 17,4%, третье-четвертое место делят "ОПЗЖ" (11,6%) и "Батькивщина" (10 8%) — их разница в пределах статистической погрешности.

Более подробно о свежем рейтинге партий в инфографике "Телеграфа":

Опрос проводился в период с 10 по 15 сентября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО). Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, после Дня независимости рейтинг Зеленского и его партии резко подскочил (инфографика).