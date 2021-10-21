"Слуга народу" не перша: яким партіям українці віддають перевагу (інфографіка)

Вісімку лідерів замикає "Українська стратегія Гройсмана"

Вперше за довгий час політична сила "Слуга народу" втратила лідерство в партійному рейтингу серед українців, опинившись на другому місці.

Такі свіжі дані демонструє останнє політичне опитування, проведене фахівцями Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ненабагато, всього на 0,2%, але "Слуг" встигли випередити їх головні політичні опоненти — партія "Європейська солідарність". Таким чином 15,7% опитаних соціологами людей підтвердили, що хотіли б бачити в парламенті саме представників "ЄС".

Друге місце, як вже згадувалося, залишилося за "Слугою народу" (15,5%), третє — за "Батьківщиною" (13,6%). Також до п’ятірки лідерів увійшли такі партії як "ОПЗЖ" та "Сила і честь".

До слова, в порівнянні з вересневими даними, що "ЄС", що "Слуга народу" дещо втратили в рейтингу. При цьому помітно виросли електоральні симпатії у "Батьківщини" (+2,8%) і "Опозиційної платформи" (+1,4%).

Більш детально з політичними вподобаннями українців ви можете ознайомитися в інфографіці "Телеграфа":

Свіжі дані КМІС

Додамо, що опитування КМІС проводилося з 15 по 18 жовтня 2021 року. У дослідженні зараховані голоси людей, які визначилися зі своїм вибором і були б готові проголосувати за конкретну партію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які фактори, на думку політексперта Олексія Гараня, можуть впливати на зниження рейтингу президента Володимира Зеленського.