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"Слуга народу" не перша: яким партіям українці віддають перевагу (інфографіка)

Автор
Олена Вєчканова
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За місяць "слуги" втратили близько понад 4% підтримки електорату Новина оновлена 21 жовтня 2021, 14:32
За місяць "слуги" втратили близько понад 4% підтримки електорату

Вісімку лідерів замикає "Українська стратегія Гройсмана"

Вперше за довгий час політична сила "Слуга народу" втратила лідерство в партійному рейтингу серед українців, опинившись на другому місці.

Такі свіжі дані демонструє останнє політичне опитування, проведене фахівцями Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ненабагато, всього на 0,2%, але "Слуг" встигли випередити їх головні політичні опоненти — партія "Європейська солідарність". Таким чином 15,7% опитаних соціологами людей підтвердили, що хотіли б бачити в парламенті саме представників "ЄС".

Друге місце, як вже згадувалося, залишилося за "Слугою народу" (15,5%), третє — за "Батьківщиною" (13,6%). Також до п’ятірки лідерів увійшли такі партії як "ОПЗЖ" та "Сила і честь".

До слова, в порівнянні з вересневими даними, що "ЄС", що "Слуга народу" дещо втратили в рейтингу. При цьому помітно виросли електоральні симпатії у "Батьківщини" (+2,8%) і "Опозиційної платформи" (+1,4%).

Більш детально з політичними вподобаннями українців ви можете ознайомитися в інфографіці "Телеграфа":

Свіжі дані КМІС
Свіжі дані КМІС

Додамо, що опитування КМІС проводилося з 15 по 18 жовтня 2021 року. У дослідженні зараховані голоси людей, які визначилися зі своїм вибором і були б готові проголосувати за конкретну партію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які фактори, на думку політексперта Олексія Гараня, можуть впливати на зниження рейтингу президента Володимира Зеленського.

Теги:
#Рейтинг #Політичні партії #КМІС #Слуга народу #Європейська солідарність
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