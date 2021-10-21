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Від популізму до загрози провалу: що відбувається з рейтингом Зеленського

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Олексій Гарань
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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

Політичний експерт Олексій Гарань назвав чинники, які вдарили по рейтингах президента України

Згідно з опитуванням КМІС, яке проводилося в період з 15 по 18 жовтня, Володимир Зеленський хоч і лідирує в президентському рейтингу, але здає позиції. У Зеленського була наступна динаміка: на 1 червня — 27,3%, на 15 вересня — 33,3%, на 18 жовтні — 24,7%.

Тобто, рейтинг показував зростання після літа, а потім — серйозне падіння в середині осені. Різниця не така вже драматична, якщо порівнювати результати на 1 червня і 18 жовтня. Але все ж падіння — у наявності.

Зростання відразу після літа сталося на традиційній для Зеленського хвилі популізму. Він намагався демонструвати, що «піклується» про інтереси народу. Паралельно з цим перепозиціонувати, показуючи себе як патріота. Це і санкції проти Медведчука, і ряд інших чисто піар кроків: розмови про Великий герб, про необхідність ввести День української державності. Абсолютно беззмістовні заяви. Які все ж дали певне зростання рейтингу Зеленського.

Нинішнє ж падіння пов’язано, як на мене, з комплексом факторів.

Перший — очікування різкого зростання тарифів на тлі стрибка цін на газ і непідготовленості України до нового опалювального сезону.

Друге — офшори Зеленського, які стали відомі завдяки розслідуванню «Пандора Пейперс».

Це показує, що Зеленський на момент обрання був зовсім не тим Голобородьком, яким собі позиціював, і яким його багато хто уявляв.

Третій фактор — скандал навколо зняття з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Як демонструє нове дослідження КМІС, у Разумкова зараз рейтинг 7,1%, тоді як на початку літа було 3,1%. Тобто, зростання більш ніж удвічі. Причому це відсоток тих, хто вже визначився. Але ж є ще маса тих, хто не визначився, голоси яких також можуть качнутися якщо не до Разумкова, то точно не до Зеленського.

Що стосується інших кандидатів, тут немає особливих змін. Все досить стабільно. А ось якась частина голосів розгорнулася від Зеленського в сторону Разумкова.

Як буде далі — сказати складно. Але основна загроза для рейтингу Зеленського — це платіжки за газ, пандемія, можливі карантинні обмеження.

Втім, популістські резерви при владі не вичерпані. Банкова буде продовжувати обігрувати закон про олігархів ( «слуги» будуть усюди говорити — "дивіться, як президент бореться з олігархами"). Буде голосування за День державності. Будуть нові санкції. Подивимося, що, врешті-решт, переважить — реальні проблеми, за вирішення яких влада не поспішає братися, або популістські ігри, в яких вона сильна.

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Теги:
#Тарифи #Рейтинги #Володимир Зеленський #Закон про олігархів
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