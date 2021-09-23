Правлячі політсили втратили рейтинг на користь Смешка, Ляшка, Гройсмана і Медведчука (cвіже опитування)

Рейтинг партій змінився, хоча у лідерах все ще "Слуги народу" та "Євросолідарність"

В Україні за останні декілька місяців зріс рейтинг деяких партій, які раніше не проходили у Верховну Раду, бо мали підтримку населення менше 5%. Мова йде "Українську стратегію Гройсмана", Радикальну партію та "Опозиційний блок". Водночас лідери партійного рейтингу залишилися незмінними, як і очільники президентського рейтингу.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Свіжий рейтинг президентів

Якби президентські вибори проходили у середині вересня, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський — його підтримали 25,4% усіх опитаних і 33,3% респондентів, які збираються голосувати і визначилися з вибором.

На другому місці свіжого президентського рейтингу опинився пʼятий президент України Петро Порошенко. Його підтримка склала 12,8% серед усіх опитаних, та 16,8% серед тих, хто визначився.

У топ-3 президентського рейтингу увійшла також Юлія Тимошенко (7,8% і 10,3% відповідно). Далі йдуть Ю. Бойко (7,2% і 9,5%) і І. Смешко (6,6% і 8,7%).

КМІС зазначає, що за останні кілька місяців (від червня місяця) рейтинги президентів значним чином не змінилися і коливаються лише у межах статистичної похибки.

Більш детально про президентський рейтинг у інфографіці "Телеграфа":

Свіжий рейтинг партій

У порівнянні з президентським рейтингом, де все залишилося стабільним, рейтинг партій таки змінився. Зокрема, від червня місяця підтримка зросла у "Опозиційного блока", Радикальної партії та "Української стратегії Гройсмана". Якщо раніше вони мали підтримку меншу за 5%, то зараз їх підтримали 5% громадян і вище, а це означало би, що вони пройшли у Верховну Раду, якби вибори проходили зараз.

Лідери партійного рейтингу дещо втратили у підтримці, однак залишилися незмінними — "Слугу народу" підтримали 20%, "Європейську солідарність" — 17,4%, третє-четверте місце ділять "ОПЗЖ" (11,6%) та "Батьківщина" (10,8%) — їх різниця у межах статистичної похибки.

Більш детально про свіжий рейтинг партій у інфографіці "Телеграфа":

Опитування проводилося у період з 10 по 15 вересня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО). Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, після Дня незалежності рейтинг Зеленського і його партії різко підскочив (інфографіка).