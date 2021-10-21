От популизма к угрозе провала: что происходит с рейтингом Зеленского

Политический эксперт Алексей Гарань назвал факторы, которые ударили по рейтингам президента Украины

Согласно опросу КМИС, который проводился в период с 15 по 18 октября, Владимир Зеленский хоть и лидирует в президентском рейтинге, но сдает позиции. У Зеленского была следующая динамика: на 1 июня – 27,3%, на 15 сентября – 33,3%, на 18 октябре – 24,7%.

То есть, рейтинг показывал рост после лета, а потом — серьезное падение в середине осени. Разница не такая уж драматичная, если сравнивать результаты на 1 июня и 18 октября. Но всё же падение – налицо.

Рост сразу после лета произошел на традиционной для Зеленского волне популизма. Он пытался демонстрировать, что «заботится» об интересах народа. Параллельно с этим перепозиционировался, показывая себя как патриота. Это и санкции против Медведчука, и ряд других чисто пиарных шагов: разговоры о Большом гербе, о необходимости ввести День украинской государственности. Абсолютно бессодержательные заявления. Которые всё же дали определенный рост рейтинга Зеленского.

Нынешнее же падение связно, как по мне, с комплексом факторов.

Первый – ожидания резкого роста тарифов на фоне скачка цен на газ и неподготовленности Украины к новому отопительному сезону.

Второе – офшоры Зеленского, которые стали известны благодаря расследованию «Пандора Пейперс».

Это показывает, что Зеленский на момент избрания был вовсе не тем Голобородько, каким себе позиционировал, и каким его многие представляли.

Третий фактор – скандал вокруг снятия с поста спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как демонстрирует новое исследование КМИС, у Разумкова сейчас рейтинг 7,1%, тогда как в начале лета было 3,1%. То есть, рост более чем вдвое. Причем это процент тех, кто уже определился. А ведь есть еще масса неопределившихся, голоса которых также могут качнуться если не к Разумкову, то точно не к Зеленскому.

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Что касается других кандидатов, тут нет особых перемен. Всё достаточно стабильно. А вот какая-то часть голосов развернулась от Зеленского в сторону Разумкова.

Как будет дальше — сказать сложно. Но основная угроза для рейтинга Зеленского – это платежки за газ, пандемия, возможные карантинные ограничения.

Впрочем, популистские резервы у власти не исчерпаны. Банковая будет продолжать обыгрываться закон про олигархов («слуги» будут всюду говорить – "смотрите, как президент борется с олигархами"). Будет голосование за День государственности. Будут новые санкции. Посмотрим, что, в конце концов, перевесит – реальные проблемы, за решение которых власть не спешит браться, или популистские игры, в которых она сильна.

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