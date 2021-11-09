Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький

Колишній голова українського парламенту, перший номер у списку партії "Слуга народу" на виборах-2019 Дмитро Разумков, відправлений своїми колегами у відставку 7 жовтня, через місяць, 8 листопада, анонсував створення нового міжфракційного об’єднання депутатів "Розумна політика". Поки що до нього увійшли 25 нардепів, переважно з фракції "Слуга народу".

Зрозуміло, що Банкова цього просто так не залишить.

Є варіант продовжувати його дискредитацію. Чим зараз активно, але якось безглуздо займаються пропагандисти Банкової. Там слабкувато останнім часом із креативом. Не зрозуміло, для кого робляться випади у стилі: Разумков схожий на молодого Януковича тощо. Дуже дивні "аргументи", щоб очорнити екс-спікера. Складається враження, що є кілька телеграм-каналів, які читає президент. І вони видають тези, які могли б з якихось причин порадувати його. Ефект від цього – нульовий.

Другий варіант – бити за повною програмою. По бєспрєдєлу. З’їзд, виключення із партії, позбавлення мандата. Хоча адекватні люди розуміють, що рейтинг Разумкова це не зіб’є – скоріше навпаки. А за наявності медійних майданчиків, які він зараз має, той факт, що його ще й мандата позбавлять – буде тільки в плюс. Статус "жертви режиму" лише додасть балів.

Але при владі, схоже, ситуація настільки погана, що вони бояться вже не стільки рейтингів Разумкова (це питання завтрашнього дня, президентських і парламентських виборів), а того, що чим нижчим буде рейтинг у них, тим привабливіше виглядатиме Разумков для частини нардепів і виборців. Це ж не до Порошенка йти чи до Тимошенко. Разумков позиціонує себе як "чистий Зеленський", як Зеленський, який не розчаровує (обіцяв одне, робить інше), як Зеленський – кандидат у президенти.

Разумков вже зараз говорить про це: Зеленський пішов не тим шляхом, ми йшли у владу не для цього, президент і його оточення ступили на слизьку доріжку.

А я типу – вірний ленінець, зроблю все, що обіцяв Зеленський та "Слуга народу", але не зробили.

І у "зелених" може виникнути ситуація, що до Разумкова з фракції долучаться не 20 осіб, як зараз, а 30-40. А це вже серйозна проблема. Чим більше буде такої фронди, тим дорожчими будуть будь-які домовленості з іншими – з тими самими партійними групами "Довіра" та "За майбутнє", з позафракційними. Вже зараз все голосується на межі, самотужки "слуги" не тягнуть. А так буде ще проблематичніше. І голоси на підтримку тих чи інших ініціатив коштуватимуть все дорожче. Чим гірша у "слуг" буде ситуація, тим більше їм викручуватимуть руки ситуативні партнери.

Виникне і закономірне питання – яка ви монобільшість? Створюйте нову коаліцію. А ось нові питання. З ким? Як? Якою ціною? Знову щось треба пропонувати-віддавати. І все це створює величезні проблеми щодо отримання нормального результату на майбутніх виборах – коли б вони не пройшли.

Не вірю, що в ситуації з конфліктом Разумков-Офіс президента хтось дасть слабину, що вони домовляться. Разумков, схоже, свідомо більше року йшов на цей конфлікт. Він політтехнолог, бачив усе, що відбувається, розумів, що з цією владою доведеться розійтися. Не тому, що такий принциповий чи мораліст. А тому, що шлях, яким йде "зелена влада", веде до краху. Як свого часу Януковича.

Глава ОП Єрмак знайшов струни у Зеленського, на яких грає. При цьому сам робить все, що хоче. Немає розвитку країни, є збагачення певної групи людей при владі. Причому ці люди часто навіть не перемагали 2019-го, під час виборів. Подивіться, довкола Зеленського практично не залишилося тих, з ким він йшов спочатку.

Майбутнього за такої моделі влади немає.