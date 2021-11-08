Ексспікер Ради Разумков розповів, хто з нардепів увійшов до його "Розумної політики"

Поки політика підтримали у "Слузі народу" та "Батьківщині"

Народний депутат, раніше голова українського парламенту Дмитро Разумков, анонсував створення нового міжфракційного об’єднання депутатів "Розумна політика". Поки що до нього увійшли 25 нардепів.

Подробиці Розумков поділився в офіційному Telegram-каналі.

За його словами, за останні кілька днів у ЗМІ з’явилося багато "конспірологічних теорій" щодо його майбутньої політичної кар’єри. Але, за словами ексспікера ВР, він прихильник відкритої та чесної політики.

"Щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую листа про створення МФО та перелік депутатів, які увійшли до складу об’єднання", — підкреслив Дмитро Разумков.

Частина листа, надісланого на ім’я Стефанчука

До речі, саме МФО отримало назву "Розумна політика" — нардеп вміло зіграв на звучності свого прізвища.

Всього Разумкова підтримало 24 колеги (у списку 25, бо рахується і сам ініціатор створення).

Список "Розумної політики"

В основному це депутати від фракції "Слуга народу" — Валерій Божик, Володимир Козак, Василь Мокан, Іван Юнаков, Артем Дмитрук, Неллі Яковлєва, Євген Петруняк, Оксана Дмитрієва та інші.

Є й двоє представників "Батьківщини" — Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко. Також у МФО Разумкова "вписалася" і один позафракційний депутат — нещодавно виключена з "СН" Людмила Буймістер.

Колишній очільник парламенту сподівається, що їхнє об’єднання вже стане офіційним наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого можна очікувати від нових політичних проектів Дмитра Разумкова та Арсена Авакова, і чи може їхнє самостійне "плавання" означати оголошення війни Офісу Президента.