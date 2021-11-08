Экс-спикер Рады Разумков рассказал, кто из нардепов вошел в его "Разумную политику"

Пока политика поддержали в "Слуге народа" и "Батькивщине"

Народный депутат, ранее глава украинского парламента Дмитрий Разумков анонсировал создание нового межфракционного объединения депутатов "Разумная политика". Пока в него вошли 25 нардепов

Подробностями Разумков поделился в официальном Telegram-канале.

По его словам, за последние несколько дней в СМИ появились много "конспирологических теорий" насчет его будущей политической карьеры. Но, по словам экс-спикера ВР, он приверженец открытой и честной политики.

"Чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Часть письма, направленного на имя Стефанчука

К слову, само МФО получило название "Разумная политика" — нардеп умело сыграл на звучности своей фамилии.

Всего Разумкова поддержало 24 коллег (в списке 25, потому что считается и сам инициатор создание).

Список "Разумной политики"

В основном, это депутаты от фракции "Слуга народа" — Валерий Божик, Владимир Козак, Василий Мокан, Иван Юнаков, Артем Дмитрук, Нелли Яковлева, Евгений Петруняк, Оксана Дмитриева и другие.

Есть и двое представителей "Батькивщины" — Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко. Также в МФО Разумкова "вписалась" и один внефракционный депутат — недавно исключенная из "СН" Людмила Буймистер.

Бывший глава парламента надеется, что их объединение уже станет официальным на следующей пленарной неделе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего можно ожидать от новых политических проектов Дмитрия Разумкова и Арсена Авакова, и может ли их самостоятельное "плаванье" означать объявление войны Офису Президента.