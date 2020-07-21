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Качура поддержал законопроект о локализации производства в Украине

Качура поддержал законопроект о локализации производства в Украине
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Александр Качура поддерживает экономический национализм и отечественных произодителей, поэтому он голосовал "за" законопроект №3739 о локализации производства. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Качура поддерживает законопроект №3739 "локализация производства" в Украине.

Согласно информации профильного Комитета экономический прогноз в течение 3-х лет такой:

  • + 3,9% ВВП;
  • + 62,5 тыс рабочих мест и сохранение еще 200 000 существующих;
  • + 8% налоговых поступлений.

"Наши "европейские партнеры" из соседних стран действуют именно так. А нам, между тем, навязывают своих производителей.

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Поэтому, давайте руководствоваться национальными интересами и интересами украинского производителя. Что даст хорошую экономический рост стране. Именно это единственная цель, которую должен преследовать народный депутат.

Играть под дудку международных институтов - ненормально. И это точно не мой личный путь. Я шел в парламент, чтобы руководствоваться интересами украинской экономики и украинских граждан, а не иностранных организаций!" - заявил Качура в своем Фейсбуке.

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Украина, Производство, Александр Качура.

Автор:

Телеграф
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