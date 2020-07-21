Качура поддержал законопроект о локализации производства в Украине

Качура поддерживает законопроект №3739 "локализация производства" в Украине.
Согласно информации профильного Комитета экономический прогноз в течение 3-х лет такой:
"Наши "европейские партнеры" из соседних стран действуют именно так. А нам, между тем, навязывают своих производителей.
Поэтому, давайте руководствоваться национальными интересами и интересами украинского производителя. Что даст хорошую экономический рост стране. Именно это единственная цель, которую должен преследовать народный депутат.
Играть под дудку международных институтов - ненормально. И это точно не мой личный путь. Я шел в парламент, чтобы руководствоваться интересами украинской экономики и украинских граждан, а не иностранных организаций!" - заявил Качура в своем Фейсбуке.